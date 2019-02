Alcool : 41 000 morts par an en France

L'alcool, ce faux ami qui accompagne nos repas, nos conversations, nos sorties, pointé encore une fois du doigt pour son effet dévastateur sur notre santé. Selon une récente étude, en France, on lui doit 41 000 décès par an. Le danger, c'est la consommation régulière, répétée plutôt, d'alcool fort. Si l'on décompose les causes de décès, chaque année, l'alcool est responsable de 16 000 cancers, 9 900 maladies cardiovasculaires, 6 800 maladies digestives et 5 400 décès liés à des accidents, des chutes ou des suicides.

La France gros consommateur européen d'alcool

Au-delà de deux verres par jour, le risque augmente, mais 90% des décès sont liés à une consommation de plus de cinq verres par jour. Ces trente dernières années, la consommation était plutôt en baisse en France, mais le phénomène a tendance à s'enrayer. L'Hexagone reste l'un des plus gros consommateurs d'alcool en Europe.

