Agriculture : maigre récolte pour les tomates et de courgettes

En pleine saison, Louis Thomassin, maraîcher à Puiseux-Pontoise (Val-d'Oise), accuse trois semaines de retard sur la production de tomates. Entre la pluie, la fraicheur et le mildiou, ses fruits ont particulièrement souffert. "Sur le mois d'août, par rapport à l'année dernière, on est à peu près à 5 tonnes de tomates en moins, juste pour cette serre", détaille-t-il.

Les légumes d'automne déjà là

Dans cette exploitation de 43 hectares, les clients cueillent eux-mêmes leurs fruits et légumes. Difficile pour eux aussi de ramasser des tomates mures. Résultat, le prix des tomates s'envolent, et celui des courgettes pourrait bientôt suivre, puisque la production est en baisse de 20%. La mauvaise météo a en revanche profité aux légumes d'automne : choux, poireaux, potimarrons et pâtissons sont déjà là, en quantité. Les agriculteurs espèrent le retour du beau temps et de la chaleur afin de rattraper l'été maussade.