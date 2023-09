Additifs suspectés de provoquer des maladies cardiovasculaires : "Il vaut mieux cuisiner maison et s'en passer", selon une chercheuse en nutrition

Les émulsifiants, comme le E 300 ou E 400, sont suspectés par une récente étude d'augmenter le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Ces additifs se retrouvent dans les produits ultra-transformés.

"Il vaut mieux s'en passer si on peut et cuisiner maison. C'est toujours mieux pour la santé", conseille sur franceinfo jeudi 7 septembre Mathilde Touvier, directrice de recherche à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), investigatrice principale de l’étude NutriNet-Santé.

>> Additifs alimentaires : des émulsifiants suspectés d'augmenter le risque de développer des maladies cardiovasculaires

Une vaste étude a été publiée mercredi 6 septembre dans le British Medical Journal. "Des études cliniques montrent que certains de ces additifs peuvent impacter le microbiote intestinal et créer aussi une inflammation qui pourrait conduire à ces maladies cardio-vasculaires", résume la chercheuse.

Pouvez-vous nous dire exactement ce qu'est un émulsifiant ?

Mathilde Touvier : Les émulsifiants étudiés sont des additifs alimentaires avec des codes E 300 ou E 400. Ils sont utilisés pour mélanger des substances qui normalement ne se mélangent pas comme de l'huile et de l'eau par exemple. C'est fait pour apporter un avantage de texture aux produits et les faire tenir plus longtemps dans les rayons des supermarchés. Il y en a dans beaucoup d'aliments, dans les biscuits et les gâteaux industriels, dans des crèmes glacées par exemple, ou encore dans certaines préparations à base de légumes ou de pommes de terre. Il faut vraiment regarder les étiquettes pour les détecter. On en consomme pas mal car c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout dans un grand nombre d'aliments ultra-transformés.

Quelle est la conclusion de votre étude ?

Dans cette étude, nous avons travaillé sur près de 100 000 adultes et nous avons observé le lien entre la consommation de certains de ces émulsifiants et un risque accru de maladies cardiovasculaires, des maladies plutôt cardiaques comme l'infarctus du myocarde ou bien des maladies cérébrovasculaires comme les accidents vasculaires-cérébraux. Dans cette étude, ce qu'on a observé, ce sont des relations assez linéaires. Plus on en consomme, plus le risque augmente.

Quelle est la règlementation sur ces émulsifiants, les industriels peuvent en mettre autant qu'ils veulent dans leurs produits ?

Ces additifs, avant d'être mis sur le marché, sont évalués par les autorités sanitaires, notamment par l'Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments). Elle fixe des limites de sécurité pour certains produits. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent il n'y avait pas eu d'études de grande ampleur chez l'homme qui permettaient d'évaluer les doses auxquelles on était exposés et de regarder le lien avec la santé. Mais on a de nouvelles données scientifiques qui viennent en appui de données qu'on a chez l'animal ou des études cliniques de court terme qui montrent que certains de ces additifs peuvent impacter le microbiote intestinal et créer aussi une inflammation qui pourrait conduire à ces maladies cardiovasculaires.

Quels conseils donnez-vous ? Il faut par exemple faire à manger soi-même ?

On rejoint finalement les recommandations du Plan national nutrition santé qui depuis déjà quelques années maintenant nous dit qu'il vaut mieux essayer d'éviter ces aliments ultra-transformés dans lesquels on a ces additifs qui ne servent à rien pour la santé humaine. Ils sont là pour faire joli et pour rendre une texture plus agréable. Il vaut mieux s'en passer, si on peut, et cuisiner maison. C'est toujours mieux pour la santé. Il faut regarder le Nutriscore qui donne des infos sur le profil nutritionnel. Cependant, s'il n'y a pas d'additifs, ça ne veut pas dire que le produit est forcément bon pour la santé, mais c'est un des critères qu'on peut regarder.