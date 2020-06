15 juin 1963 : le premier hypermarché ouvre ses portes

Le 15 juin 1963, une petite innovation dans l’agro-alimentaire débutait à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) pour ensuite révolutionner le monde entier. Le premier hypermarché du monde y ouvrait ses portes. La foule s’y presse pour découvrir ce magasin d’un nouveau genre, où l’on fait ses courses avec des chariots. Mais le 15 juin 1963, le mot n’est pas encore adopté. "Il est évident que choisir avec une petite voiture [un chariot de courses, NDLR] est plus rapide et plus rationnel", témoigne un client à l’époque.

"Il n’y a personne qui vous pousse, on prend tout son temps"

Choisir avec sa petite voiture. Terminé, les vendeuses derrière un comptoir. Tout y est accessible à portée de main : c’est le libre-service.

"On sait pertinemment qu’à tel endroit, il y a tel chose et on est pas influencé ni pour une chose, ni pour une autre. Il n’y a personne qui vous pousse, on prend tout son temps", expliquait une cliente en ce fameux jour.

