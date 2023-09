Alerte sur des désinfectants utilisés dans les écoles et les centres aérés après des brûlures chez les enfants

Dans un rapport, l'Agence nationale de sécurité sanitaire indique que les centres anti-poison ont enregistré 118 cas d'atteinte cutanées chez des enfants entre 2017 et 2022.

Prudence dans les maternelles. Une mauvaise utilisation de désinfectants dans les toilettes ou sur du mobilier dans des écoles et des centres aérés a engendré une centaine d'"atteintes cutanées", parfois de graves brûlures, chez des jeunes enfants entre 2017 et 2022, alerte l'Anses dans un rapport publié jeudi.

La plupart des blessures concernent des élèves de maternelle, et sont causées par la désinfection des WC et des sanitaires, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Après plusieurs signalements, l'analyse a montré que les accidents sont en lien avec l'utilisation de désinfectants biocides sur 2017-2022.

Des rougeurs jusqu'à une brûlure au troisième degré

Sur cette période, 118 cas d'atteintes cutanées ont été enregistrés par les centres antipoison chez des enfants en collectivité. Dans la grande majorité des cas, il s'agit de rougeurs, de boutons, mais il y a aussi des brûlures. "Si les atteintes cutanées étaient en très grande majorité de faible gravité, onze enfants ont néanmoins présenté une brûlure du second degré et un enfant a nécessité une greffe de peau pour une brûlure au troisième degré à la fesse", a pointé l'Anses dans un communiqué.

Dotés d'une peau plus fragile, les enfants de moins de six ans sont la population la plus concernée, "en particulier les petites filles, qui s'assoient systématiquement sur la cuvette des toilettes", a-t-elle noté.

Pour ces accidents, "une forte augmentation a été observée en 2020 et 2021, très probablement liée au renforcement des actions de désinfection mis en place pendant l'épidémie de Covid-19, notamment la désinfection d'objets tels que des tables, chaises, jouets", a précisé l'Anses. Mais de nouveaux cas ont été rapportés début 2023, ce qui montre que le problème persiste, a-t-elle ajouté.

"Les accidents sont principalement liés à des erreurs d'utilisation des désinfectants (absence de rinçage ou de dilution, produit inadapté à l'usage qui en a été fait, etc.)", qui ont "pu être favorisées" par des modalités d'utilisation variables selon la surface désinfectée, des notices d'utilisation pas à disposition ou encore des mentions prêtant à confusion sur les étiquettes, selon les scientifiques.

Comment éviter les accidents ?

Pour limiter les risques d'accidents avec les désinfectants, l'Anses recommande d'utiliser des produits appropriés aux surfaces, privilégier les produits les moins dangereux, prêts à l'emploi, avec un mode d'emploi clair et simple, rincer les produits après application ou déversement accidentel, ne pas faire de nettoyage-désinfection en présence d'enfants ou encore former le personnel.

En cas de contact avec la peau, il faut enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau. Si la zone contaminée est étendue ou si des lésions cutanées apparaissent, il faut consulter un médecin ou appeler un centre antipoison.