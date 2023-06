Albi : ouverture du premier centre de santé français uniquement tenu par des médecins retraités

Pour le moment, huit médecins retraités travaillent au sein de ce centre de santé. Ils seront 13 à la fin de l’été.

À Albi (Tarn), un centre de santé géré uniquement par des médecins retraités a ouvert ses portes lundi 5 juin, rapporte France Bleu Occitanie. C'est une première en France, autorisée il y a quelques jours à peine par l'ARS et le ministère de la Santé. Pour le moment, huit médecins retraités y travaillent. Ils doivent être 13 à la fin de l'été.

Ce "centre médical de soins primaires et non-programmés" a ouvert dans le centre ancien de la ville à quelques pas de la cathédrale. Il a été imaginé il y a quelques mois par plusieurs médecins retraités de l'Albigeois désolés de ne voir personne reprendre leur cabinet ou leur patientèle. Ensemble, ils ont créé l'Association des médecins retraités albigeois (Amra).

11% des Tarnais n'ont pas de médecins traitants

À 74 ans, le Dr Yves Carcailler, président de l'Amra, avait encore envie de se rendre utile. À la retraite depuis un an, il explique que ses collègues et lui ont créé ce centre "pour rendre service à la population, le temps que ce sera nécessaire. Le jour où ce n'est plus nécessaire, on arrête".

La structure est soutenue par l'hôpital d'Albi qui fournit notamment les trois secrétaires médicales qui y travaillent. La ville d'Albi met aussi à disposition le local utilisé, qui a nécessité 50 000 euros de travaux. La CPAM du Tarn estime que plus de 11% des Tarnais n'ont pas de médecins traitants. Ils seront plus de 25% en 2025, selon les projections.

Les médecins de ce centre de santé ne peuvent en revanche pas devenir les médecins traitants des patients. Ils peuvent soit réadresser le patient vers son médecin traitant, soit le prendre en charge le temps qu'il en trouve un.