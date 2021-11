Aide à domicile : le quotidien d'Amandine, auxiliaire de vie

Les auxiliaires de vie s'occupent notamment des personnes âgées et handicapées. Un secteur qui a du mal à recruter, alors même que les besoins énormes. Exemple avec Amandine Auzanneau dans la région de Poitiers (Vienne).

Amandine Auzannaeau, auxiliaire de vie à Valdivienne (Vienne), se rend deux fois par jour dans une maison pour seniors. Elle vient aider Marie Tiré, âgée de 84 ans et actuellement sous dialyse. Une aide pour la vaisselle, le lit et surtout la toilette, essentielle pour l'octogénaire. "Sans elle je ne pourrais rien faire, surtout ma toilette : je ne peux pas tenir debout sans me tenir", confie-t-elle.

180 000 auxiliaires de vie

Amandine Auzanneau est auxiliaire depuis quatre ans pour une société privée. Elle réalise jusqu'à 11 interventions par jour à domicile, soit une centaine de kilomètres au quotidien. "C'est assez pesant, parfois on passe plus de temps sur la route qu'auprès des bénéficiaires", estime la jeune femme. Souvent, l'auxiliaire de 26 ans apporte une aide psychologique très précieuse. Elle touche 900 euros par mois, indemnités kilométriques comprises, pour un contrat de 25 heures par semaine. Un métier essentiel, trop peu valorisé selon Amandine. En France, 180 000 personnes sont auxiliaires de vie, en grande majorité des femmes.