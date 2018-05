Vincent Lambert : un nouveau collège d’experts rendra son rapport début juin

Un collège de trois médecins experts a été nommé ce 2 mai par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour déterminer si "le tableau clinique" de Vincent Lambert a évolué depuis 2014.

Trois médecins, qualifiés en neurologie ou en médecine physique et de réadaptation, ont été désignés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Marne), dans le cadre du dossier Vincent Lambert. Ils devront dire si l'état de santé du patient, tétraplégique depuis un accident de la circulation en 2008, "a évolué depuis la dernière expertise réalisée en 2014 par le Conseil d'Etat", selon l'ordonnance administrative rendue le 20 avril.

Le rapport de 2014 avait souligné les lésions cérébrales irréversibles de Vincent Lambert et la dégradation clinique de son état comme autant d'indicateurs d'un "mauvais pronostic clinique", selon le Conseil d'Etat. Toutefois, aux yeux de ses parents, d'un frère et d'une sœur de Vincent – fermement opposés à tout arrêt de soins – Vincent Lambert n'est pas en état végétatif mais "handicapé".

De nombreuses décisions favorables à l'arrêt des soins

Au terme d'une quatrième procédure collégiale, le Dr Vincent Sanchez du CHU de Reims avait décidé le 9 avril l'arrêt des soins en vertu de "l'obstination déraisonnable" faite au patient, devenu "un corps souffrant", selon ses observations. Mais sa mise en œuvre avait été suspendue suite à un recours en justice des parents Lambert. La prochaine expertise du collège de médecins devra tenter de clore ce débat, avant une nouvelle audience devant le tribunal administratif, qui décidera de confirmer ou d'annuler la décision du CHU d'arrêter les traitements.

Depuis cinq ans, une partie de la famille Lambert conteste devant les tribunaux les décisions médicales sur le sort de leur proche, entravant l'application de plusieurs décisions judiciaires successives favorables à l'arrêt des traitements, jusqu'à celle de la Cour européenne des droits de l'Homme en 2015.

Rachel Lambert, son épouse et tutrice légale, et son neveu François Lambert, sont pour leur part favorables à ces décisions de justice qui sont, selon eux, conformes aux volontés exprimées par le passé par Vincent Lambert, 41 ans et ancien infirmier.

