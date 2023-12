Procès en appel du Mediator : "On a entendu un jugement exemplaire et cohérent", se félicite Irène Frachon

Le groupe Servier a été condamné en appel mercredi dans l'affaire du Mediator pour escroquerie à rembourser plus de 415 millions d'euros à l'assurance-maladie et aux mutuelles

"On a vécu un moment exceptionnel d'émotions, d'immense soulagement et de satisfaction parce que nous avons entendu un jugement exemplaire et cohérent que nous attendions et que nous appelions de nos vœux", se félicite mercredi 20 décembre sur franceinfo Irène Frachon, la pneumologue qui a révélé le scandale du Mediator, après la condamnation en appel des laboratoires Servier.

"La Cour a déroulé de façon implacable un mécanisme de crime industriel absolument hors norme", poursuit la pneumologue. Selon elle, ce mécanisme comprenait "une autorisation obtenue frauduleusement de commercialisation du Mediator, déguisé en anti-diabétique, pour obtenir un remboursement de la Sécurité sociale, c'est-à-dire une escroquerie". Le tout "au mépris de la vie des gens, c'est-à-dire une tromperie aggravée, des blessures et homicides involontaires".

"D'emblée, Servier a décidé de tromper pour gagner de l'argent et il a entraîné avec lui l'ensemble de ses sociétés et une partie des gens qui ont travaillé avec lui." Irène Frachon, pneumologue à franceinfo

Un "signal fort"

Irène Frachon souligne la "clarté exceptionnelle" avec laquelle les faits ont été présentés, "à la fois sur la plan technique, scientifique, juridique et humain". Elle l'assure, "c'est vraiment un immense soulagement aujourd'hui. Justice est faite avec les mots justes". D'après elle, ce qui est condamnée aujourd'hui "de manière exemplaire", c'est "une machination du poison qui a été mise au jour". Autre point positif pour la pneumologue, le "signal fort" que cette condamnation envoie.

"Oui, la justice est capable de condamner même des gens puissants défendus par des grands cabinets d'avocats. Oui, nous sommes capables de les condamner avec force pour protéger l'intérêt général." Irène Frachon, pneumologue à franceinfo

Ce mercredi, les laboratoires Servier ont été condamnés en appel à une amende totale de plus de 9 millions d'euros et à rembourser plus de 415 millions d'euros aux organismes de sécurité sociale et mutuelles. Les laboratoires ont annoncé se pourvoir en cassation.