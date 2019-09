Mediator : ouverture d'un procès d'envergure à Paris

Irène Frachon avait lancé l'alerte. Sans l'intervention de cette pneumologue, le procès du Mediator, qui s'ouvre lundi 23 septembre, n'aurait jamais eu lieu. "Enfin on peut passer la main à la justice", indique le médecin devant les caméras. Les 376 avocats des parties civiles défilent avant l'audience, ils défendent plus de 2 700 victimes du méchamment antidiabétique prescrit comme un coupe-faim et vendu pendant 33 ans par les laboratoires Servier.

Les laboratoires Servier en cause

"J'appelle ça des assassins, parce qu'aujourd'hui il y a eu pas mal de décès et il y en aura d'autres", estime une femme, partie civile. Face à la souffrance des patients, les laboratoires Servier pèsent leurs mots, mais pour eux, il n'a jamais été question de tromper les malades. La défense compte bien souligner les manquements présumés de l'Agence du médicament, qui devra elle aussi s'expliquer à la barre pour négligence.

