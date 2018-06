7 Français sur 10 favorables à une interdiction totale de la publicité pour les produits alcoolisés

Selon un sondage Opinion Way réalisé pour la Ligue contre le cancer, publié jeudi 14 juin, 7 Français sur 10 sont favorables à une interdiction totale de la publicité sur les produits alcoolisés.

Sept Français sur 10 sont favorables à une interdiction totale de la publicité sur les produits alcoolisés, y compris sur internet et 54% d'entre eux veulent une augmentation du prix des produits contenant de l'alcool, révèle ce jeudi 14 juin un sondage Opinion Way réalisé pour la Ligue contre le cancer. Ils sont 8 sur 10 (81%) à être favorables à la mise en place d'un étiquetage spécifique mentionnant les risques liés à la consommation d'alcool.

La Ligue contre le cancer demande au gouvernement de prendre des mesures allant dans ce sens, et réclame un vrai plan de prévention de prise en compte de l'alcool dans la lutte contre le cancer. Un thème qu'elle développera lors des premiers Etats généraux des cancers qui se tiendront le 21 novembre à Paris.

L'alcool, deuxième facteur de risque de cancer

Ce sondage révèle aussi que seuls 23 % des Français savent que l'alcool est le deuxième facteur de risque de cancer, 18% pour les 15-24 ans. Dans le même temps, plus de la moitié (54%) n'ont pas l'impression de prendre des risques en buvant de l'alcool.

Si les Français sont 82%, à savoir que le risque de cancer augmente en consommant de l’alcool tous les jours, ils semblent en revanche mal informés sur les cancers liés à l’alcool, estime cette étude. Ainsi plus d’1 Français sur 2 (53%) ne sait pas qu’une consommation d’alcool, même modérée, peut être une cause du cancer du sein. Plus d’un tiers d'entre eux (39%) affirme que l’alcool est un facteur de risque confirmé uniquement pour le cancer du foie selon les conclusions du sondage.

Autre enseignement de ce sondage, l'industrie de l'alcool est considérée comme un frein à la mise en place d'une politique de santé efficace, car 77% des Français pensent que les décideurs publics sont influencés par les producteurs d'alcool, 68% estiment qu'il y a une trop grande tolérance à la consommation excessive d'alcool.

METHODOLOGIE

Sondage mené par Opinion Way auprès d’un échantillon de 1004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 23 au 24 mai 2018.