Washington d'ici : Trump, ses fans, et sa machine de guerre électorale

Donald Trump en meeting à Sunreise (Floride) le 26 novembre 2019. (MANDEL NGAN / AFP)

Donald Trump fera-t-il un second mandat ? Ses outrances, ses revirements, le maigre bilan législatif de sa présidence, n’entament en rien la confiance de ses admirateurs. Donald Trump fascine, joue de son talent oratoire, et a mis à son service une formidable machine électorale, dans la course à la présidentielle américaine.

Dans ce troisième épisode de "Washington d'ici", les correspondants des radios publiques francophones vous emmènent dans les coulisses des meetings du président, à la rencontre de ses fans, et décryptent les outils de communication d’un président constamment en campagne. L'épisode est enregistré à l’hôtel Trump de Washington, où sont organisés toutes sortes d’événements liés à la campagne, et où les proches du président donnent leurs rendez-vous. Un lieu incontournable pour les fans de Donald Trump en visite dans la capitale fédérale.