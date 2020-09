PODCAST. Le système de santé américain, un enjeu explosif de la présidentielle

Un Américain passe devant une affiche "Medicare for All" à Washington, DC, le 3 juin 2020. (OLIVIER DOULIERY / AFP)

La présidentielle américaine bat son plein, et le coût de la santé est un énorme enjeu de cette campagne. Le système de santé des Etats-Unis est souvent un mystère vu de l'étranger. Comment fonctionne-t-il exactement ? Ce pays peut offrir les meilleurs soins au monde... A condition d'y avoir accès. Ce n'est pas le seul domaine dans lequel les Etats-Unis sont le pays du grand écart, des paradoxes.

Un actif sur deux assuré à travers son employeur

C'est l'une des clés de ce système. La couverture maladie via l'employeur est la base aux Etats-Unis, elle date de la Seconde Guerre mondiale. Les entreprises, alors en manque de bras et avec l'interdiction d'augmenter les salaires, pouvaient proposer des assurances maladie pour attirer les employés.

Mais aujourd'hui, le marché du travail n'a plus rien à voir avec cette époque, les entreprises se plaignent du coût de ses assurances, et de plus en plus d'Américains se montrent insatisfaits de ce système.