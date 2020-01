PODCAST. La planète Trump

Donald Trump à la Maison Blanche, le 23 janvier 2020. (STEFANI REYNOLDS / CONSOLIDATED NEWS PHOTOS / PICTURE ALLIANCE / AFP)

Donald Trump a bouleversé tous les codes, brisé tous les tabous en matière de politique étrangère. Il renverse parfois la table d’un simple tweet, lâche ses alliés, dialogue sans précondition avec les dictateurs. Et ce sont finalement ses agissements en matière de politique étrangère et les révélations sur une possible collusion avec l'Ukraine qui ont conduit le président à être mis en accusation devant le Congrès...

Dans cet épisode de "Washington d'ici", les correspondants des radios francophones publiques brossent les grandes lignes de la diplomatie particulière de ce chef d’Etat impulsif, qui fait avant tout confiance à son propre instinct. Ils vous emmènent au département d’Etat, cœur traditionnel de la diplomatie américaine, où les fonctionnaires sont parfois un peu déboussolés par les méthodes peu orthodoxes de Donald Trump.