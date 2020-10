PODCAST. C'est la Cour suprême qui décide

Des femmes rendent hommage à la juge Ruth Bader Ginsburg, devant la Cour suprême des Etats-Unis, à Washington, le 21 septembre 2020. (SOPA IMAGES / LIGHTROCKET / GETTY IMAGES)

Donald Trump et ses alliés républicains du Sénat veulent absolument installer la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême avant l’élection présidentielle, en remplacement de Ruth Bader Ginsburg. Ils donneront ainsi une majorité conservatrice solide et durable à cette branche du pouvoir fédéral qui exerce une influence considérable sur tous les domaines de la société américaine.

La Cour suprême a tranché toutes les grandes questions comme l’avortement, la ségrégation raciale à l’école, les armes à feu, le mariage homosexuel, l’assurance-maladie obligatoire, le financement de la politique et l’élection présidentielle de 2000, parmi tant d’autres.

Conservateurs et progressistes se battent pour dominer la Cour et, donc, pour orienter leur pays. Quels sont les rapports de force entre les neuf juges de la Cour suprême ? Sur quelle base leurs décisions sont-elles prises ? Jordan Davis et Eric Guevara-Frey nous guident à travers le fonctionnement de cette institution qui veille sur la Constitution.