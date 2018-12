Vous en parlerez aujourd'hui. Les Pays-Bas, nouvelle terre promise de l'orgasme féminin

Un couple dans un lit. (MAXPPP)

Depuis une dizaine d'année, solstice d'hiver rime avec Journée mondiale de l'orgasme. L'occasion pour plusieurs études de revenir sur le sujet. Cette année l'Ifop s'intéresse à l'épanouissement sexuel des Européennes et de nombreux clichés en prennent un coup. On parle beaucoup de Noël sur franceinfo aujourd’hui et personne ne se pose la question "Mais au fait il porte quoi Santa Claus, sous son grand manteau ?" Oui, il est temps de changer de disque :

Afin d’éviter de vous ennuyer au réveillon, pourquoi ne pas parler de sexe ? Aujourd’hui vendredi 21 décembre, c’est la Journée mondiale de l’orgasme, et plusieurs études fleurissent autour de ce thème. Notamment celle-ci : les femmes européennes les plus épanouies sexuellement seraient les Hollandaises, suivies des Allemandes et des Britanniques. Les plus insatisfaites, les Françaises, Italiennes et Espagnoles Tel est le résultat d’une étude Ifop réalisée auprès de 6 000 femmes européennes et qui renverse quelques clichés notamment sur la vélocité de l’amant latin qui serait en perte de vitesse. Finies la Piazza Navona et autre promenade délicate à Chenonceau, désormais les polders et les halles de Dortmund sont les lieux de tous les fantasmes.

La fréquence des rapports sexuels en baisse

En matière de fréquence des rapports sexuels, les femmes françaises sont en tête mais ce qui frappe c’est surtout un chiffre : en Europe, elles sont plus nombreuses (31%) à ne pas avoir eu de rapport sexuel ces quatre dernières semaines que le contraire, et cela monte jusqu’à 42% en Grande-Bretagne.

En mars 2018, le magazine Society, dans un dossier sur la sexualité, évoquait cette baisse de fréquence chez nous Français. L’économie, la peur du lendemain, bref en France comme en Europe, dire adieu à sa vertu ne se fait pas dans une joie explosive et heureuse. Décidément, l’Europe ne va pas bien quel que soit le domaine. Il y a bien une version Marc Dorcel du discours de la Sorbonne d’Emmanuel Macron mais ça ne prend pas ! Pour finir le sondage s’intéresse aux pratiques sexuelles et ce sont toujours les femmes hollandaises qui seraient les plus intrépides, toujours prêtes à l’expérience, à l’exploration, à l’innovation suivies par les Britanniques et les Espagnoles.

Les hommes ne sont pas interrogés mais après tout est-ce que ça les regarde ? Enfin il est toujours étonnant de se dire que la journée mondiale de l’orgasme est organisée au moment du solstice d’hiver, le jour le plus court de l’année... A moins que ce ne soit ça, la vision masculine de cette journée : c’est court, l’orgasme, un sujet toujours sympathique pour un réveillon familial.