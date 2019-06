Vous en parlerez aujourd'hui. À l'encontre de la tendance mondiale, Pepsi se met au plastique

Des bouteilles de Tropicana dans un supermarche de Paris. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

Au moment où la planète s'inquiète du trop-plein d'emballage plastique, Pepsi a choisi de supprimer l’emballage carton de son jus d'orange Tropicana. Désormais, ce sera du plastique pour plus...de transparence.

Aujourd’hui, vous avez plusieurs manières d’être incorrect. Vous pouvez boire avec une paille, vous avec une touillette dans votre café ou alors vous soutenez Pepsi. Qui aurait pensé que la marque américaine soit la plus punk du monde ? En annonçant que la brique Tropicana ne sera plus en carton mais en plastique, Pepsi va totalement à l’encontre de la tendance actuelle et fait un gros doigt d’honneur à la diminution des emballages. Les chiffres sont terribles, en 2018, 359 millions de tonnes de plastique ont été produites. Depuis 1950, l’homme a produit neuf milliards de plastique, a créé un continent flottant où les pays s’appellent Findus et McDonald, autant de déchets qui mettront des milliers d’années avant de disparaitre et qui, dans le futur, transformeront le métier d’archéologue en éboueur. Face à ce constat, Pespi a décidé de ne pas agir du tout mais au contraire d’accélérer le mouvement. Pepsi est Propriétaire de Tropicana et généraliser la bouteille en plastique sera, selon le directeur de Pespi France : "La meilleure façon de montrer le produit, le consommateur veut de la transparence" explique-t-il au journal Le Monde. Mais, nous promettons, le plastique de la bouteille Tropicana sera recyclable…à 50%.

Pour mieux comprendre la situation, il faut jeter un œil sur un aspect économique. Selon l’Union nationale interprofessionnelle des jus de fruits (Unijus), la brique carton a récemment été doublée par le plastique, alors qu’elle pesait 60% du marché en 2010. Coca et Pepsi s’était entendu lors du dernier forum de Davos sur la nécessité d’accélérer le recyclage du plastique. Apparemment Pepsi à compris produire plus de plastique et Coca fait profil bas puisque son tôt de recyclage est assez bas. Depuis de nombreuses années, Pepsi et Coca se mène une guerre impitoyable. Si il n’est pas toujours connu que Tropicana appartient à Pepsi, on sait encore moins que les jus Innocent appartiennent à Coca Cola. Et là, c’est la pulpe du conflit puisque les fruits sont bons pour la santé mais le plastique est mauvais pour la planète, c’est cornélien. Se distinguer à tout prix face à son principal concurrent (Coca-Cola qui reste au sommet avec 220 milliards de dollars en capitalisation boursière, contre 187 pour PespiCo).