Le "Selfie Kid" vole la vedette à Justin Timberlake au Super Bowl

Le selfie de Ryan McKenna avec Justin Timberlake au Super Bowl 2018 (Ryan McKenna)

La finale du championnat de football américain cette nuit a passionné les internautes français. 4 des cinq recherches les plus populaires ce matin sur Google France concernent de près ou de loin cet événement. De la bande annonce du prochain Star Wars à la déception moquée de Tom Brady, le quarterback star de l’équipe des Patriots, ce Super Bowl 2018 a vu effectivement la déconfiture des Patriots, le club préféré de Donald Trump qui n’est pas devenu l’équipe la plus titrée de l’histoire.

Pink qui avait oublié son chewing-gum avant de l’enlever fort peu délicatement quelques secondes avant de chanter. La vidéo fait le tour du web. Mais la star de la soirée concerne la prestation à la mi-temps de Justin Timberlake qui a notamment rendu un bel hommage à Prince.

Justin Timberlake under fire after giving a tribute to Prince during the SuperBowl Halftime Show despite Prince's public statements against Timberlake and Prince's strong beliefs against technology like the one used to present Prince as a hologram. #Prince pic.twitter.com/z1tqRQHPiP — Music News Facts (@musicnewsfact) 5 février 2018

Un peu plus tôt, Justin Timberlake avec un bandana style Renaud autour du cou fend une foule avide de prendre un selfie. C’est un gamin de 13 ans qui va le décrocher. Timberlake se prête au jeu. Quelques secondes plus tard, sous les yeux des caméras, le gosse "instagramme" son selfie comme si tout le reste, c’est à dire le Super Bowl, Timberlake et les gens autour de lui, ne l'intéressait plus du tout. L’ado qui s’appelle Ryan McKenna a désormais un surnom aux Etats-Unis : le "Selfie Kid". Et il est déjà l’invité des matinales TV américaines.