Une journée mondiale du cerf-volant : d'un objet militaire à un loisir mondial

Un festival de cerfs-volants se tient à Xiamen, en Chine, en novembre 2019. (TPG IMAGES / MAXPPP)

Célébré le 16 août, le cerf-volant est au départ un serpent volant devenu "serp volant", puis cerf-volant. Mais la dénomination française est une exception, car en Europe on parle souvent plus de dragon volant que de serpent. Les premières illustrations de cerfs-volants montrent d'ailleurs des têtes de bêtes féroces avec une longue queue qui dansent dans l'air.

Le cerf-volant n’est néanmoins pas né en Europe. Ses origines remonteraient au moins en 400 avant Jésus-Christ, en Chine. Toutefois, personne ne sait vraiment quand est apparu cet objet étrange. La seule certitude est qu'il vient d’Asie du Sud-Est. Il aurait été créé par des pêcheurs ou des navigateurs experts dans la façon d’utiliser le vent.

Rapidement, le cerf-volant va devenir un objet militaire capable de porter des messages, ou tout simplement de servir de signal. La légende raconte également que les Chinois pouvaient construire des cerfs-volants capables de porter des hommes dans le ciel.

Un cerf-volant de 1 000 m²

Aujourd'hui, le cerf-volant passionne dans le monde entier. Il existe des festivals lui rendant hommage partout en France, avec ceux de Berck-sur-Mer ou Dieppe, mais surtout en Asie et notamment au Japon, au Viêt Nam, en Indonésie ou encore en Thaïlande. Il en existe plein de catégories : suivant le nombre de fils, la taille ou les matières utilisées pour sa construction par exemple. Il existe également toute une série de figures à réaliser. Cela va de la tortue, le passage du cerf volant sur le dos, à l’Axel, une rotation complète d’un tour.

Des records en tout genre ont été comptabilisés dans le monde. Le cerf-volant le plus rapide a par exemple atteint les 212 km/h. Le plus haut est monté jusqu'à 9 700 mètres dans les airs. Le plus grand cerf-volant au monde mesure 1 000 m2. Enfin, le vol le plus long a duré 180 heures et 17 minutes.