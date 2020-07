Une journée mondiale des échecs : la renaissance grâce au streaming ?

Cela fait plus de 50 ans que les joueurs d’échecs fêtent leur Journée internationale le 20 juillet. Mais c’est l’an dernier seulement que l’ONU l’a officiellement inscrite au calendrier.

Les échecs sont un sport, un vrai, reconnu par le CIO, le Comité international olympique. La FIDE, la Fédération internationale des échecs, a tenté avec la Fédération française de les faire inscrire aux Jeux 2024 à Paris, sans succès. Les organisateurs leur ont préféré le break dance et ses figures spectaculaires.

Les échecs ne se jouent pas sur l’expérience, l’agilité ou la force physique mais la réflexion, la mémoire et la concentration.

En Arménie, pays qui compte le plus grand nombre de GMI (grands maîtres internationaux) par habitant, les cours d’échecs sont d’ailleurs obligatoires dès le primaire, 4 heures par semaine. C’est l’une des rares disciplines où un enfant de 10 ans peut battre des adultes à plate couture.

Souvent jugés un peu vintage, austères ou démodés (le jeu que nous connaissons aujourd’hui n’a pas changé depuis 400 ans), les échecs ont pourtant cette année gagné en notoriété.

À la faveur du confinement lié à l’épidémie de coronavirus, les cours et les tournois se sont déplacés sur les plateformes en ligne, dans un secteur de plus en plus concurrentiel. L’opérateur historique, chess.com, affiche plus de 40 millions de membres et 10 millions de parties par jour.

En avril, l’actuel champion du monde, le Norvégien de 29 ans Magnus Carlsen, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, a d’ailleurs profité du confinement pour lancer un tournoi d’élite à distance. Il y a convié les sept meilleurs joueurs de la planète.

250 000 dollars de récompense, des joueurs filmés à 360° derrière leur ordinateur et des parties commentées en neuf langues, comme des rencontres sportives.

Un autre grand nom de la discipline, l’Américain Hikaru Nakamura, a lui investi la plateforme de streaming vidéo Twitch.

On a red-eye tonight but on Sunday morn @ 10am Eastern looking forward to getting revenge on @GothamChess 's subs for the defeat last week. Calling all subscribers of mine to rally in the discord one hour before and we'll choose the best team and take down this fake Harry Potter! pic.twitter.com/I7us5CSiiO