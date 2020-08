Une journée mondiale de sensibilisation aux vautours : des charognards menacés

En manque de carcasses, les vautours sont accusés d'attaquer les animaux vivants depuis plusieurs années. (BONNAUD GUILLAUME / MAXPPP)

Les vautours sont avant tout une espèce désignant des rapaces qui vivent le jour et mangent de la charogne. En France, les vautours sont menacés et donc protégés.

Cette espèce ne mange que des animaux morts. L'image des sombres vautours aux becs crochus qui s'abattent sur une carcasse d'animal est notamment implantée dans nos esprits.

Pourtant, des agriculteurs de Haute-Loire et des Pyrénées-Atlantiques ont accusé des vautours de s'être attaqués à des animaux vivants. Selon les défenseurs des oiseaux, c'est impossible, puisque que l'oiseau est un charognard. Un élément que les agriculteurs remettent en question : ils les suspectent d'avoir fait évoluer leur régime alimentaire.

Les carcasses se font en effet de plus en plus rares dans les campagnes. Néanmoins, le vautour n'est pas un ennemi du monde rural, car il est surtout un service d'équarrissage naturel et gratuit.

Fidèles toute leur vie

Les vautours femelles ne pondent qu'une fois par an, ce qui explique leur nombre en déclin. Elles pondent également de plus en plus à même le sol, alors qu'auparavant cela se passait dans des nids en hauteur. L'oiseau vit 35 ans, mais atteint sa maturité sexuelle entre 4 et 6 ans. Lorsqu'un vauteur déclare sa passion à sa moitié, les deux animaux ne se sépareront plus et resteront fidèle pour le restant de leur vie.

En 1967, le manager des Beatles propose une collaboration avec Disney. Les studios disent "banco", et imaginent les vautours du Livre de la Jungle. Quatre oiseaux posés autour de Mowgli, à la coiffure décapante comme les Beatles de l'époque. John Lennon refusera pourtant de prêter sa voix. Les vautours, eux, resteront tout de même dans le dix-neuvième dessin animé de Walt Disney.