Une journée mondiale de la jeunesse : la population de tous les défis

Tous les 12 août se déroule la journée internationale de la jeunesse. Cela représente 1,8 milliard de personnes sur Terre, dont la moitié entre 6 et 14 ans.

Tout a commencé par un forum de 1991 à Vienne en Autriche, qui s'est transformé quelques années plus tard par la création de cette journée directement organisée par les Nations Unies. Le 12 août permet d'attirer l'attention des gouvernements sur l'importance de l'éducation, la protection des jeunes ou encore l'égalité des chances entre filles et garçons dans le monde. Un travail titanesque.

L'Afrique, le continent jeune

On estime à près de 100 millions le nombre d'enfants qui vivent dans la rue. Les jeunes sont également la catégorie de la population qui souffre le plus du chômage dans le monde. Dans certains pays comme l'Afghanistan, le Tchad ou la République du Congo, le taux de mortalité infantile atteint des records.

C'est en Afrique que les jeunes sont les plus nombreux. En Ouganda, au Niger, au Congo, au Mali, au Rwanda ou bien encore au Burkina Faso, le pourcentage de jeunes de moins de 14 ans fleurte avec les 50%. A contrario, c'est en Europe que la population est la plus âgée, si l'on met de côté le Japon qui détient la première place du classement. Pourtant, la Bulgarie, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne arrivent en bas de tableau, puisque les moins de 14 ans ne représentent que 15 à 20% de la population dans ces pays-là.

La jeunesse, c'est dans la tête

Si l'on en croit les statistiques de l'Insee, est considérée comme jeune toute personne jusqu'à ses 29 ans. On entre dans la classe des personnes âgées à partir de 65 ans.

Dans les faits, tout est relatif. Un grand sportif prend sa retraite à 30 ans. Certains médecins expliquent que les marqueurs de la vieillesse ne se font voir qu'après 45 ans. L'important, comme disait Oscar Wilde, c'est de savoir qu'avant tout, la jeunesse est un art.