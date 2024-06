Venezuela : que cherche Nicolas Maduro en demandant à tous les exilés vénézuéliens de revenir au pays ?

Un monde d'avance Olivier Poujade et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 17h26 et 18h56

Nicolas Maduro a lancé un appel aussi stupéfiant que solennel à tous les Vénézuéliens "où qu’ils soient". Il leur demande de revenir afin que le Venezuela redevienne la "merveille" de l’Amérique latine. Maduro annonce même la création d’un secrétariat d’État dédié aux migrants vénézuéliens, alors qu’ils sont plus de 7 millions à avoir quitté le pays depuis 5 ans, soit près d’un quart de la population initiale.

Une volonté paradoxale

L'actuel président vénézuélien rappelle donc les Vénézuéliens de l’étranger alors que son gouvernement a tout fait pour les empêcher de voter. Moins de 1% de ces exilés seront en mesure de voter le 28 juillet 2024 et des millions d’autres ne pourront pas exercer leur droit de vote, soit parce que le Venezuela a fermé ses consulats et ses ambassades dans une cinquantaine de pays qui ne reconnaissent pas la légitimité de Maduro, soit parce que les diplomates du régime refusent d’inscrire leurs ressortissants sur les listes sous prétexte qu’ils sont "résidents temporaires".

Pourtant, Nicolas Maduro va très loin dans sa volonté de réconciliation. Récemment, devant une assemblée de pasteurs évangéliques, il s’est même directement adresser à Dieu.

"Nous implorons ton pardon pour le péché de notre nation. En tant qu’autorité de la patrie, je te demande pardon au nom de mon gouvernement et de mon peuple pour tous ces péchés, d’orgueil, de cupidité et de convoitise."

Nicolas Maduro en mauvaise posture

Dans cette campagne électorale, il est en difficulté même face à des candidats fantoches, même en ayant vidé le pays de ses opposants. 82% des électeurs réclament aujourd’hui un changement à la tête du pays.

Il semble que Nicolas Maduro essaie de changer de cap, mais cela serait un changement radical. Son pays est toujours riche très riche en minerais, en terre rare, en pétrole. Le Venezuela n’est plus isolé et peut compter sur des alliés de poids comme la Russie et la Chine, mais son pays est l’arrêt, il manque de main-d’œuvre, de compétence. Il est possible que Nicolas Maduro espère sincèrement, mais de manière totalement illusoire, une grande réconciliation avec ces millions d’exilés qu’il a lui-même fait fuir.