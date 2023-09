Niger : les Français et la junte nigérienne se parlent enfin, mais sans forcément s’entendre

Lundi 4 septembre au Niger, le nouveau Premier ministre nommé par la junte a affirmé que des discussions sont "en cours" pour évoquer un "retrait rapide" des forces françaises. Côté français, on confirme les échanges mais on ne dit pas la même chose.

Se dirige-t-on vers un départ de l'armée française du Niger ? Depuis le début de cette crise, il y a de la friture sur la ligne entre la France et la junte nigérienne. Les canaux ont même été carrément coupés au plus fort des tensions jeudi dernier, lorsque le nouvel homme fort de Niamey, le général Tiani, a ordonné pour la deuxième fois l’expulsion de l’ambassadeur français, Sylvain Itté, qui refuse de partir.

Depuis, c'est le statu quo. L’ambassadeur est toujours là, les troupes françaises aussi. Mais hier, lundi 4 septembre, surprise, le Premier ministre Ali Laminé Zeine, civil nommé par les putschistes, affirme que des discussions sont en cours pour évoquer un retrait “rapide” des militaires français.

Aujourd’hui, le ministère de la Défense français confirme qu’il y a bien des échanges, ce qui est presque un progrès, puisque jusqu’ici, Paris refusait tout dialogue avec le nouveau régime de Niamey. Mais les Français parlent de discussions autour des modalités de déplacement des soldats sur le territoire nigérien, et du retrait de “certains éléments”.

"Maintenir" une coopération avec la France

On se parle, mais si on est donc encore très loin de s’entendre, les signes de désescalade sont là. Même s’ils sont infimes, ils ont le mérite d’exister. Côté nigérien, le Premier ministre, qui a pris la parole hier, n’est pas le même interlocuteur que le général Tiani. C'est un civil et n'a pas ce ton martial qui n’incitait pas à renouer le dialogue. Au-delà du ton, il a même ouvert une porte. Même s'il reste ferme sur le départ de l’ambassadeur et sur le désengagement militaire français, il espère “maintenir” une coopération avec la France.

Tout cela reste malgré tout très déclaratif. On avance à tous petits pas en espérant que le camp d’en face cédera le premier sous la pression : une pression populaire et diplomatique pour la France, une pression financière pour la junte nigérienne.

Qui cédera le premier sous la pression ?

La base aérienne française s'est une nouvelle fois retrouvée face à la haine anti-française ce week-end, lorsque plusieurs centaines de partisans pro-junte sont parvenus à forcer le premier cordon de sécurité. Depuis la semaine dernière, on rappelle que l’ambassadeur n’a plus de visa ni d’immunité diplomatique.

Du côté de la junte, les aides financières sont gelées, l’aide humanitaire réduite à son action d’urgence et les premiers signes d’affaiblissement se font sentir : une partie des salaires des fonctionnaires n’a pas été versée en août.