Les États-Unis, un pays qui se déchire sur l'immigration

Aux Etats-Unis, l'immigration illégale revient sur le devant de la scène, à un peu plus d'un mois d'élections de mi-mandat cruciales. Deux États républicains, le Texas et la Floride, renvoient par centaines des sans-papiers en bus et en avion vers des villes de la côte Est.

On peut se demander si les États-Unis ne sont pas de plus en plus les États de la désunion. Le Texas, État républicain, est dirigé par un gouverneur trumpiste, Greg Abbott. Il est en campagne en ce moment pour sa réélection au scrutin de mi-mandat de novembre et sa cote de popularité baisse dans les sondages. En mai, il a donc décidé de faire des coups. Il fait embarquer dans des bus des familles de migrants sans-papiers fraîchement arrêtés à la frontière. Direction : Washington, de l'autre coté du pays. Et depuis fin août, il envoie les bus à New York. Pourquoi New York ? Réponse du gouverneur Greg Abbott lui même dans une interview sur la chaine CBS : "Plus de 5000 personnes passent la frontière chaque jour. Le Texas n'a plus de place, nous sommes envahis. Les autorités new-yorkaises doivent prendre conscience du chaos que l'administration Biden a causé depuis qu'elle est revenue sur les décisions du président Trump. Le président Trump, lui, avait sécurisé la frontière."

Mercredi, c'est le gouverneur de Floride qui a fait son coup d'éclat. Faut-il préciser que Ron DeSantis est lui aussi trumpiste ? Il a lui aussi envoyé des sans-papiers vénézuéliens, cette fois-ci en avion, sur l’île huppée de Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts. Martha's Vineyard est le lieu de villégiature de la jet set américaine, et surtout des présidents.

Ceux qui sont arrivés à Martha's Vineyard ont été accueillis sur une base militaire de Cape Cod, juste à coté, relogés dans un centre d’hébergement d’urgence. Ceux de New York sont hébergés dans des foyers, ou des hôtels. Plus de 1 000 enfants ont été inscrits à l'école mais la municipalité est dépassée et réclame une aide financière de l'état. A ce jour, 11 000 sans-papiers ont été renvoyés du Texas vers l'Est du pays en trois mois.

Flou juridique

Pour l'instant, personne ne parvient à dire si oui ou non envoyer des personnes sans-papiers dans des avions à travers les États-Unis est légal ou pas.

Un sheriff démocrate texan va enquêter sur la légalité de faire voyager dans des avions des personnes sans papiers.

Parallèlement, plusieurs politiques démocrates comme le gouverneur de Californie Gavin Newsom, demandent au ministère de la justice d'investiguer. Et même s'il ne le fait pas, des avocats sont déjà sur le coup, voyant là un boulevard pour des poursuites judiciaires à l'encontre des deux gouverneurs.