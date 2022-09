Haarlem aux Pays-Bas veut devenir la première ville au monde à interdire l'affichage public pour la viande

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Terminé les panneaux publicitaires publics de promotion des hamburgers pour les chaînes de restauration rapide. Terminé les affiches sur les bus ou dans les abribus pour inciter à consommer du bœuf ou tout autre viande. Tout cela sera interdit à partir de 2024 dans cette ville de 160 000 habitants, qui a légué son nom au célèbre quartier de Harlem à New-York. La Haarlem néerlandaise, toute proche d'Amsterdam, est aussi connue pour ses canaux et ses peintures de Franz Hals.

La volonté de son conseil municipal d’interdire tout affichage public incitant à consommer de la viande est donc une première mondiale. La voisine Amsterdam avait déjà interdit les publicités pour le transport aérien ou les automobiles à énergie fossile. Mais la viande, c’est sans précédent. Le parti écologiste Groenlinks, à l’origine de cette décision, a reçu l’appui des Chrétiens Démocrates pour faire adopter cette résolution. Les écologistes soulignent que ce n’est en rien une interdiction de consommer mais seulement une incitation à moins le faire. Parce que, disent-ils, on ne peut pas d’un côté dire "il y a une crise climatique", et de l’autre encourager à acheter des produits qui sont en partie responsables de cette situation.

Nécessité climatique ou écologie punitive ?

Ça ne fait évidemment pas l'unanimité, c'est le moins qu’on puisse dire. Les partis de droite et d’extrême droite dénoncent une mesure "dictatoriale", incarnation de l’écologie punitive. Ils y voient aussi une menace pour la liberté d’entreprendre et pour le secteur des producteurs de porcs, puissants aux Pays-Bas. Et ils annoncent déjà des recours en justice, notamment sur le motif de la liberté d’expression. L’association des producteurs de viande manifeste évidemment aussi son désaccord et juge que cette mesure "va beaucoup trop loin". En plus, cette décision de la municipalité de Haarlem tombe au moment précis où les producteurs viennent justement de lancer, coïncidence malencontreuse, une campagne de publicité pour promouvoir leurs produits.

15% des émissions mondiales

L’impact réel de la production de viande sur le réchauffement climatique a été estimé par l'ONU. Ça représente presque 15% des émissions mondiales de gaz à effet. Il y a les émissions directement liées à la production (émissions de dioxyde de carbone et de méthane), et les effets indirects liés par exemple aux fertilisants ou à la déforestation pour développer les cultures de soja destiné à nourrir les animaux. L’association Greenpeace donne une autre statistique : selon elle, si l’Union européenne veut atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050, il faut que nous divisions par trois notre consommation annuelle de viande, de 80 kg à 24 kg. Il est donc possible que l’initiative prise par Haarlem fasse des émules dans d’autres villes européennes.