Guerre en Ukraine : les frères Klitschko, les autres symboles de la résistance

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Ils sont emblématiques de la résistance ukrainienne : Vitali et Vladimir Klitschko, anciens boxeurs. L'aîné est maire de Kiev et ils sont tous deux omniprésents sur les réseaux sociaux.

Ils multiplient les messages et les vidéos. À eux deux, ils comptent plus d'1,2 million d'abonnés sur Twitter, et près d’un million sur Instagram. Ils ont tous les deux pris les armes dès le début du conflit.

Vitali, l’aîné, 50 ans, maire de Kiev, apparaît régulièrement sur la ligne de front, les armes à la main, ou en train de visiter des écoles ou des hôpitaux. Il est toujours soit en treillis et gilet pare-balles, soit en simple polaire. Pas le genre à être en costume cravate. Et c’est encore moins le style de son frère cadet, Vladimir, 45 ans, cheveux ras et visage encore plus carré. Ce 11 mars, vers 15h, il a posté deux vidéos très virulentes. Il est en tee-shirt noir, devant un rideau gris. Il s’exprime en russe et il prend à partie l’ensemble du peuple russe, en lui demandant comment il peut croire une seule seconde à la propagande de Poutine. Le total des deux vidéos dure 2’30 et le ton est véhément.

"L’Ukraine est un pays libre, dit Klitschko. Un pays libre qui a choisi la voie démocratique européenne. Nous combattrons pour défendre notre choix. Nous sommes plus déterminés et résolus que jamais." Et il continue, en s’adressant aux Russes : "Ce n’est pas nous qui sommes venus dans votre pays, c’est vous qui tuez nos enfants et nous bombardez. Cessez de trembler de peur devant ce dictateur fou, soyez courageux, sauvez votre pays."

De fortes personnalités, très populaires en Ukraine

Ce n'est pas le même style que le président Zelensky, ancien showman de la télévision. Mais c’est tout aussi efficace. Ce sont plutôt des sortes d’Arnold Schwarzenegger ukrainiens. 2,02 mètres pour l’aîné, 1 m98 pour le cadet, 110 kilos dans les deux cas, ce sont des armoires à glace.

Et tous les deux immenses boxeurs : chacun d’eux champion du monde à plusieurs reprises dans les années 2000 et 2010 dans les catégories reines des poids lourds et super lourds, celles de Tyson ou de Mohammed Ali. 47 matchs, 45 victoires, dont 41 par K.O pour l’aîné. 69 matchs, 65 victoires dont 54 par K.O pour le cadet. Tous les deux sont nés sous le joug de l’Union soviétique en 1971 et 1976. Leur père est mort d’un cancer après avoir été l’un des hommes envoyés sur le site de la centrale de Tchernobyl, au nord de Kiev, lors de la catastrophe nucléaire en 1986.

Et Vitali est donc désormais un homme politique. Dès son entrée en politique, en 2013, il affirme des positions pro-européennes. Il fait partie des manifestants de la place Maidan. En 2014, il devient maire de Kiev. Il est réélu en 2020. Les deux frères parlent tous les deux quatre langues : ukrainien, russe, allemand, anglais. Ce sont de farouches défenseurs de l’indépendance de l’Ukraine, et ils voient en Poutine une menace pour tout l’Occident et toute l’Europe. Les frères Klitschko semblent tous les deux prêts, s’il le faut, à mourir les armes à la main.