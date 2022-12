En Corée du Sud, une loi va modifier le calcul de l'âge des habitants et (miracle) rajeunir toute la population

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

La Corée du Sud abandonne son système ancestral de calcul de l'âge. Les députés ont voté une loi imposant l'usage du système international de calcul de l'âge pour les documents officiels. Actuellement, à la naissance un bébé a d'emblée un an aux yeux de certaines administrations. S'il est né le 31 décembre, quelques heures plus tard, au passage de la nouvelle année, il aura deux ans. Il s'agit de la méthode dite de "l'âge coréen".

Mais ça se complique encore car d'autres institutions utilisent un système de calcul hybride : le nouveau-né a bien zéro an à sa naissance, comme chez nous mais il vieillit automatiquement d'un an au 1er janvier, et non à la date de son anniversaire. Cette méthode est utilisée pour calculer l'âge de départ au service militaire obligatoire dans le pays et l'âge légal de consommation d'alcool. Résultat en Corée du Sud, une personne née par exemple le 31 décembre 1992, aura 29 ans selon le système international, 30 ans selon le système sud-coréen traditionnel, et 31 ans selon la méthode dite de l’"âge coréen".

Le gouvernement veut mettre fin à ce cafouillage administratif

Dans les faits, les habitants, les entreprises et une partie des administrations avaient déjà massivement adopté l'âge "international". Mais les députés ont voulu officiellement mettre fin à une "confusion persistante" et à des "coûts sociaux et économiques inutiles". La Corée du Sud est le seul pays qui compte encore l'âge de cette manière. Donc, la loi votée au Parlement prévoit d'imposer dans l'ensemble du pays ce nouveau mode de calcul à partir de juin 2023.

Et c'est là qu'arrive le miracle. Certains vont rajeunir d'un ou deux ans. Le gouvernement promet de mener une campagne pédagogique dans cette société toujours imprégnée de confucianisme car en Corée du sud l'âge n'est pas juste un chiffre, il est même parfois plus important que le nom quand il s'agit de s'adresser à son interlocuteur. On a coutume de lui demander son âge pour se situer socialement.