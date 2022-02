Après l'Ukraine, la Lituanie redoute d’être la prochaine cible de Moscou

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Dans les rues de la capitale lituanienne Vilnius, il y a jeudi 24 février beaucoup de drapeaux bleu et jaune, aux couleurs de l’Ukraine. Les liens entre les deux pays sont très forts. De nombreux Ukrainiens sont venus en Lituanie après 2014. Les deux pays ont une longue histoire commune. De très nombreux appels aux dons sont relayés sur les réseaux sociaux. Mais ici on oscille entre la peur, (jusqu’où peut aller Vladimir Poutine ?) et la résignation, avec le sentiment que l’Occident n’a pas écouté les nombreux avertissements. En Lituanie, on est bien conscient que même au-delà de la Lituanie, c’est bien désormais l’Europe qui est visée par le président russe.

État d'urgence

Le parlement s'est réuni pour adopter l’état d’urgence décrété jeudi matin par le président. Il s’agit surtout de renforcer les frontières extérieures, en autorisant de nouveaux des contrôles renforcés. La Lituanie a 300 kilomètres de frontières avec l’enclave de Kaliningrad, un territoire russe très militarisé, et 700 kilomètres avec la Biélorussie. Environ 30 000 soldats russes s’y trouvent encore après les exercices militaires conjoints.

Les trois pays baltes ont aussi demandé l’activation de l’article 4 de l’Otan, qui permet des consultations poussées entre alliés en cas de menace. Depuis plusieurs semaines, pressentant le danger, ils ont demandé des renforts de l’Otan. Le président américain vient de promettre 800 soldats et des moyens aériens.

Aide directe à l'Ukraine

Par ailleurs, le conseil des ministres a approuvé une aide de 1,8 million d’euros à l’Ukraine en matériel pour la protection civile, en aide humanitaire. Une mission du gouvernement est à Kiev depuis quelques semaines pour sonder les besoins du pays. L’aide de la Lituanie et les deux autres pays baltes est aussi très concrète. Ils ont aussi fourni des armes à l’Ukraine, des lance-missiles notamment. Mais pour le président lituanien qui était encore avec Kiev mercredi 23 février avec son homologue polonais, il faut ouvrir les portes de l’UE et de l’Otan à l’Ukraine, même s’il s’agit du pire cauchemar de Vladimir Poutine.