Pollution plastique : le sommet mondial à Paris, une étape cruciale vers un traité international

Emma Haziza revient chaque samedi sur une actualité autour du climat, de l’environnement, et propose des solutions. Samedi 3 juin, le sommet mondial contre la pollution plastique, étape cruciale vers la réalisation d'un traité international contraignant.

Un sommet international visant à lutter contre la pollution plastique vient de prendre fin à Paris. Organisé par la France à l'Unesco, cet événement avait pour objectif de donner de l'élan aux négociations en cours sur un traité international contraignant contre la pollution plastique.

Au total, 175 pays ont participé aux discussions dans l'espoir de parvenir à un accord d'ici l'année prochaine. L'objectif principal est de mettre en place un traité international qui établisse une trajectoire commune pour réduire la pollution plastique et s'attaquer à sa source, c'est-à-dire la production plastique. Cependant, il reste encore plusieurs cycles de discussions à venir avant d'atteindre cet objectif ambitieux.

La nécessité d'un traité international

Deux principaux problèmes se posent dans la lutte contre la pollution plastique. Tout d'abord, la Chine représente un tiers de la production mondiale de plastique, avec une augmentation de 82 % au cours de la dernière décennie. Cela témoigne de la difficulté à enrayer cette machine de production. Ensuite, la mauvaise gestion des déchets plastiques constitue un autre défi majeur. En effet, 75 % des plastiques présents dans nos océans proviennent d'une gestion inadéquate des déchets, principalement dans certains pays asiatiques tels que l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam et le Bangladesh. Sensibiliser ces populations et résoudre ce problème colossal demandera un effort considérable.

Outre les États, les entreprises jouent un rôle crucial dans la lutte contre la pollution plastique. Les producteurs de plastique et les utilisateurs intensifs de ce matériau doivent prendre leurs responsabilités. Bien que des progrès aient été réalisés, notamment avec des initiatives visant à remplacer les pailles, les cotons-tiges et les sacs en plastique, il est important de reconnaître que de nombreuses alternatives proposées sont encore en plastique, bien que plus solides et payantes. Une prise de conscience plus large est nécessaire, et les entreprises doivent assumer leur part de responsabilité au lieu de la rejeter sur les consommateurs.

L'engagement des consommateurs et les solutions durables

Outre les actions des États et des entreprises, les consommateurs doivent également s'interroger sur leur propre responsabilité dans la lutte contre la pollution plastique. En Europe, par exemple, nous sommes responsables de 14 % des déchets macroplastiques et de 35 % des microplastiques, qui finissent par se retrouver dans nos océans. Il est donc crucial de réduire massivement notre consommation de plastique. Les fabricants doivent également innover et développer des alternatives durables au plastique, même si cela prend du temps.

Le sommet mondial contre la pollution plastique représente une étape cruciale vers la réalisation d'un traité international contraignant. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour résoudre ce problème mondial. Les efforts doivent se concentrer sur la réduction de la production plastique, la sensibilisation des populations à la gestion des déchets et la responsabilité partagée des États, des entreprises et des consommateurs. Seule une action concertée à tous les niveaux permettra de préserver notre environnement et de lutter efficacement contre la pollution plastique.