Transportez-moi. Les nouvelles mobilités

La voiture électrique Renault Zoé est présentée à la presse en amont du Salon international de l'automobile de Genève (Suisse), le 7 mars 2012. (FABRICE COFFRINI / AFP)

Du 12 au 14 Juin a eu lieu le salon des Transports Publics 2018, le salon européen de la mobilité à Paris-Expo, Porte de Versailles. Autre évènement incontournable de la mobilité ayant eu lieu ce mois-ci, le Movin’on. Considéré comme le Davos de la mobilité, ce sommet mondial s’est tenu à Montréal, devenue la capitale mondiale de l’intelligence artificielle. Cette rencontre organisée par Michelin nous éclaire sur la mobilité de demain, et nous questionne sur les automatismes qui pourraient décider à la place de l’humain.

Le monde digital ne peut se faire que par l'homme et pour l'homme Jean-Dominique Senard, président de Michelin organisateur de Movin’on

Ces rencontres entre les industriels, les chercheurs, et les universitaires, permettent d’avancer sur les modes de transports propres. Bertrand Piccard, psychiatre et aéronaute suisse, et Guillaume Pepy, président de la SNCF, étaient présents lors de cet événement.

23% des gaz à effet de serre viennent des transports, il faut donc que le secteur change complètement sa façon de penser Guillaume Pepy, président de la SNCF

Optimisme ou "greenwashing" ?

On prend conscience que les modes de transports propres peuvent être un vecteur économique.

On ne peut pas bâtir une économie durable sur une nature en perdition ! Brice Lalonde, ambassadeur pour le climat au sein des Nations Unies

Le salon européen des transports publics 2018

Ce salon, moins prospectif et plus actuel, est organisé par les autorités régulatrices des transports et l’Union des Transports Publics. Les élus des collectivités viennent s’informer et "faire leur marché". Quant aux exposants, eux espèrent y placer leurs matériels. C’est donc clairement un salon professionnel qui n’est pas ouvert au public. Cela aurait pourtant pu être l’occasion de demander aux usagers ce qu’ils en pensent !

Les nouvelles technologies, une solution aux problèmes actuels des transports ?

La technique ne résout pas tout. Il faudrait, entre autres, pratiquer le télétravail ou les horaires décalés, c’est un choix de vie. Mais la tendance est aux villes apaisées, moins polluantes, pratiquant les modes doux.

On voit des vélos cargos pour les livraisons, des chariots autonomes qui vous suivent en marchant, des tricycles accessibles aux fauteuils roulants, et surtout, des applications qui permettent une amélioration de l’information aux voyageurs. On a pu le constater notamment lors de la panne à la gare Saint-Lazare cette semaine !

Coup de coeur pour une start-up qui veut nous faire voyager dans des cabines au-dessus des autoroutes

Ce n’est pas un téléphérique, mais des cabines suspendues sous des rails à 10m de haut, avec des pylônes installés le long des grands axes routiers. Son gros avantage est de ne pas couper les territoires et que le prix du foncier est très bas.



On a une propulsion électrique, cela permet des vitesses confortables de 50Km/h en ville Claude Escala, fondateur du SupraWays

La route intelligente, énergétique et connectée

Un autre salon sur la mobilité se déroulera lundi et mardi prochains, les 18 et 19 juin à Nantes. Il s’agit d’Electric Road, une route intelligente, énergétique et connectée. Cet événement sera une véritable ballade vers le futur, ouverte à tous les publics.