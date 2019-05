Transportez-moi. Le salon EVER Monaco

Le salon Ever Monaco (EVER Monaco)

Cette 14e édition présentait des prototypes électriques mais aussi et surtout des produits commercialisés qui deviennent accessibles au grand public. Et Monaco en organisant cet événement, a comme ambition de devenir une vitrine de mobilité propre. Encouragé par le Prince Albert II de Monaco et sa fondation du même nom.



Le Prince Albert II de monaco au salon Ever (EVER Monaco)

Nous faisons, depuis des années beaucoup d'efforts pour promouvoir la mobilité propre Le prince Albert II de Monaco

Il était également possible de venir tester toutes sortes de véhicules pendant la durée du salon. Pour les deux-roues, par exemple, la marque Kimko propose deux batteries amovibles de moins de 5 kilos que l’on peut recharger chez soi ou au travail. Il également possible de rajouter des batteries supplémentaires dans le coffre pour pouvoir assurer des distances plus longues. Ils proposent même des bornes un peu partout où il sera possible d'échanger vos batteries vides contre des batteries pleines en quelques secondes.

Toujours dans le test des nouveautés électriques, les bateaux naviguant grâce aux énergies renouvelables étaient eux aussi présents et c'était une première cette année ! Christian Olivaux présentait le Sun Wave, un catamaran équipé d'un toit solaire. Le bruit étant très léger voire inaudible, les balades pour les plaisanciers deviennent encore plus relaxantes. lls envisagent aussi de rendre ces bateaux automatiques, sans pilote.



Le bâteau 100% énergies solaires SUN wave (Sun WAVE Bâteaux)

Le Sun Wave a été conçu pour être piloté de façon numérique. Juste avec un joystick ! Christian Olivaux, créateur du catamaran Sun Wave

La poste monegasque était elle aussi de la partie. Elle a eu l’autorisation d’effectuer des livraisons de colis grâce à un drone. Une première ! Le prince Albert II de Monaco était présent pour assister au premier largage d'un colis en pleine ville.

Au même moment à Monaco, avait lieu la fameuse course de Formule 1 électrique ! Même les sports mécaniques réputés polluants et bruyants deviennent eux aussi plus responsables. Mais les qualités des pilotes sont toujours d’actualité, Nico Rosberg, champion de Formule 1 et parrain du salon, pratique désormais cette discipline et est ravi de cette évolution. D'après lui, le pied d'égalité est très bien réparti durant ces courses. Les pilotes roulant tous avec la même voiture, il devient presque impossible de creuser une différence entre un bon au mauvais pilote.

En effet, c'est l’habileté du pilote qui sera plus recherchée que la vitesse en elle même. D’ailleurs les grands constructeurs se mettent eux aussi dans la course électrique pour séduire le grand public, Xavier Mestelan Pinon est directeur de DS performance et parle d'une révolution de l'automobile grâce aux énergies renouvelables.

L'électrique, des sensations proches de la F1 dans un autre univers. (SAM BAGNALL / DS POUR FRANCE INFO)

Le coup de coeur de la semaine s'est concentré sur des étudiants qui construisent et participent à des courses en voitures solaires. Il s'agit du World Solar Challenge, une course en Australie de 6 000 kilomètres, uniquement à l’énergie solaire. Ces étudiants anglais présentaient leur création, et parmi eux, Charlotte De Jouffroy d’Abbans. À la suite de cette course, ils construiront des batteries qui pourront être utilisées pour des voitures, maisons ou encore des écoles dans les pays en développement.

Voiture solaire pour le World Solar Challenge (World Solar Challenge)

Des challenges technologiques, écologiques mais aussi humanistes.