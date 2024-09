le théâtre drôle et politique avec Léo Cohen-Paperman et Anna Fournier

À l’occasion de la sortie du jeu vidéo The Legend of Zelda. Echoes of Wisdom, Tout public revient sur l’évolution de la saga, dont la première aventure remonte à 1986. Dans un univers du jeu vidéo où tout va vite et qui demande de se renouveler perpétuellement, Zelda a réussi à se faire sa place au fil des générations de gamers. Pour la première fois, ils pourront incarner le personnage féminin Zelda, plutôt que son preux chevalier Link. Un changement peut-être dû au fait que c’est une femme qui pour la première fois a dirigé la conception du jeu. Une petite révolution pour ce classique du jeu vidéo à découvrir dès aujourd’hui.

Coup de politique au théâtre

Alors que les coups de théâtre se succèdent dans la politique française depuis plusieurs mois, l’idée de monter des pièces qui traitent de ce sujet grave, voire austère, ne semble fait pas si farfelue. C’est ce que proposent Léo Cohen-Paperman dans sa pièce La Vie et la mort de Jacques Chirac et Anna Fournier dans Guten Tag Madame Merkel.

Léo Cohen-Paperman présente sa pièce La Vie et la mort de Jacques Chirac comme le premier épisode d’une série de 8, dont chacun dresse le portrait des huit présidents de la Ve République, à chaque fois sous un format différent : stand-up pour Sarkozy, opéra pour Charles de Gaulle, clown pour François Hollande...

Anna Fournier, metteuse en scène de Guten Tag Madame Merkel, et interprète de l’ancienne chancelière allemande, explique quant à elle que son personnage permet de "[parler] de l’extérieur de la politique française [et permet d’écouter] mieux ce qui se passe [en France]". La pièce retrace alors une période conséquente de la vie politique européenne, de 2005 à nos jours.

"Je trouve ça assez croustillant d'avoir un point de vue allemand sur la politique française." Anna Fournier franceinfo

Un théâtre qui aborde des sujets sérieux mais non sans humour. L’approche des deux artistes consiste avant tout à donner une humanité à ces personnalités qui ont été dans les plus hautes sphères du pouvoir. "L'idée c'est d'incarner, c'est-à-dire de regarder ni d'en haut ni d'en bas, mais en face", explique Léo Cohen-Paperman.

Des spectacles qui font écho à l’actualité politique actuelle, où Jacques Chirac devient "le président de la dissolution", et où les compromis allemands nous font réaliser que "les coalitions c’est pas notre truc."

La Vie et la mort de Jacques Chirac à retrouver au Théâtre du Petit Saint-Martin jusqu’au 28 décembre 2024.

Guten Tag Madame Merkel du 5 septembre au 1er décembre 2024 au Théâtre La Pépinière.

Une émission avec la participation d’Olivier Bénis, journaliste à France Inter spécialiste des jeux vidéo, et Thierry Fiorile, journaliste au service culture de franceinfo.