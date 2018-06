Emmanuel Macron au Vatican : "c'est un geste apaisant, un geste d'ouverture et un respect de l'histoire de France" estime la sénatrice Fabienne Keller

La sénatrice LR du Bas-Rhin Fabienne Keller sur franceinfo, le 26 juin 2018. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Emmanuel Macron a rencontré pour la première fois le pape François au Vatican, mardi 26 juin 2018. Au cours de sa visite au Saint-Siège, le président français a reçu le titre de "chanoine du Latran". Il a justifié son choix de participer à cette cérémonie au nom de la "tradition de concorde et d'amitié entre la France et le Vatican". Au mois d'avril, Emmanuel Macron avait aussi déclaré vouloir "réparer" le lien "abîmé" entre l'église et l'Etat. Il est accusé par ses opposants d'affaiblir la laïcité. Les invités de "Tout est politique" ont livré leur avis sur la question mardi 26 juin sur franceinfo.

L'extrait

franceinfo : Fabienne Keller, qu'en pensez-vous, la tradition est respectée ?

Fabienne Keller : Moi je crois que c'est un acte important. Le pape est un grand personnage mondial, il parle au peuple du monde. Il y a cette tradition qui vient d'Henry IV. Moi j'ai un regard peut-être différent de mes collègues. Je viens d'Alsace, une terre concordataire. Nous vivons encore sous les règles napoléoniennes et donc il y a un dialogue et un respect mutuel structuré, organisé entre les religions et les représentants de la République. Il y a des prières pour la France, il y a des cérémonies où on accueille tous les cultes désormais et cela garanti un dialogue qui est utile à la République. Il ne faut bien sûr pas confondre la démocratie et les religions mais il est utile qu'elles dialoguent. Aujourd'hui, c'est particulièrement précieux pour le culte musulman. Il faut dialoguer avec cette communauté qui se sent souvent rejetée, qui en son sein comporte des personnes qui sont extrémistes et c'est inadmissible mais parlons-en. D'ailleurs tous les cultes en parlent ensemble, le dialogue interreligieux est important. Donc de voir, le président de la République rencontrer le pape, je trouve que c'est un geste apaisant, un geste d'ouverture et un respect de l'histoire de France.

Les invités

André CHASSAIGNE, Député PCF de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme, Présidente du groupe Gauche, démocratie et républicain

Jean-Baptiste DJEBBARI député LREM de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne

Régis JUANICO, député PS de la 1ère circonscription de la Loire.

Fabienne KELLER, sénatrice LR du Bas-Rhin