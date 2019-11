Restos du cœur, Ballon d’Or et blob... c'est l’actu de la semaine pour les enfants !

"Salut l'info !", épisode 11. (EL DON GUILLERMO)

Cette semaine, les Restaurants du cœur ont lancé leur 35e campagne de distribution d'hiver. Les Restos servent plus de 130 millions de repas chaque année, pour aider les plus pauvres à se nourrir. "Salut l'info !" raconte comment est née cette initiative, sous l'impulsion de l'humoriste Coluche, en 1985.

Qui gagnera le Ballon d'Or cette année? Ce trophée récompense le meilleur joueur de football de la planète. A quelques jours du résultat, l'ambassadeur du Ballon d'Or 2019, Didier Drogba, est venu rencontrer des enfants à franceinfo. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a partagé ses souvenirs avec eux. Sans dévoiler le nom du lauréat... Patience, la cérémonie, c'est lundi 2 décembre !

Le blob, c'est pas que du cinéma

Petite devinette : je ne suis ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, mais je suis bien un organisme vivant. Je peux manger alors que je n'ai pas de bouche. Je peux grandir de 4 centimètres par heure, et on ne peut pas me tuer. Mon nom est inspiré d'un vieux film d'épouvante. Qui suis-je ? Je suis... le blob. "Salut l'info !" en a rencontré un pour connaître les secrets de cette mystérieuse créature.

Chaque semaine, les enfants prennent le micro pour nous raconter leurs secrets ou leurs coups de cœur. Avant, Florian n'aimait pas lire. Et puis il a découvert Harry Potter... Gabrielle, de son côté, nous ouvre les pages de Mortelle Adèle. Cette héroïne de BD adore les mauvaises blagues, les jeux de mots. Bonne écoute !