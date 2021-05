PODCAST. Napoléon Bonaparte, un hélicoptère sur Mars et des conseils contre le harcèlement

Napoléon au micro de Salut l'info! (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Cette semaine dans Salut l'info !, on parle d'abord de déconfinement et des nouvelles mesures prévues pour les mois de mai et juin. 19 mai, 9 juin, 30 juin... plusieurs dates ont été annoncées récemment par le président de la République. Qu'aura-t-on le droit de faire et quand ? À quelle condition ? Dans l'épisode de cette semaine, l'émission fait un point à hauteur d'enfants sur ces mesures alors à vos agendas !

Dans cet épisode, les enfants pourront aussi écouter le témoignage de Nora qui se confie à Salut l’info ! Elle raconte notamment qu'elle subit des insultes à l’école. Avec l'aide de la psychologue Nadège Larcher, l'émission livre quelques conseils à celles et ceux qui subissent de tels comportements et des actes de harcèlement.

L’homme au bicorne s’invite au micro

Le 5 mai, le président Emmanuel Macron a commémoré le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, un personnage important de l’Histoire de France mais aussi controversé. Pour Salut l’info !, notre journaliste Camille a pu interviewer un Napoléon (fictif !), histoire de faire le bilan de sa vie.

On parle aussi d’Ingenuity, le petit hélicoptère de la Nasa, qui a volé sur Mars et qui aide le rover Perseverance dans sa mission. Leur but : étudier la surface de la planète et trouver des traces de vie sur Mars.

Pour finir, on fait un tour du côté du répondeur de l'émission pour écouter les meilleures blagues des enfants. D’ailleurs, pour les enfants, il encore temps d'en laisser sur notre boite vocale au 01 47 79 40 00.

Bonne écoute et à la semaine prochaine !