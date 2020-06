PODCAST. Fête de la musique, école obligatoire et réouverture des frontière

Fête de la musique, école obligatoire et réouverture des frontières (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Comme chaque 21 juin depuis 38 ans, ce dimanche, c’est la Fête de la musique ! Quoi de mieux pour célébrer la musique… que de s’y mettre ! Pour aider les enfants, Julien a ressorti son saxophone et son micro… Anna lui raconte comment elle a découvert la musique classique et la trompette grâce au projet Demos de la Philharmonie de Paris. La chanteuse Pomme donne, elle, des conseils pour écrire des chansons : faire des rimes, bien respirer pour pouvoir chanter à pleins poumons… Et pour ceux qui chantent comme une casserole, Julien a une astuce avec des… gobelets : les « cup-songs » ! Une activité facile à faire seul ou en groupe pour s’amuser.

Retour obligatoire à l’école

Cette semaine, c’est une note positive qui vient égayer l’actualité : la poursuite du déconfinement et la reprise de nombreuses activités dont la réouverture de certaines frontières en Europe mais parfois avec certaines conditions. Pour les écoliers, c’est le retour obligatoire en classe, c’est ce qu’a annoncé Emmanuel Macron la semaine dernière. Estelle fait le point sur les dernières annonces du déconfinement.

Les enfants connaissent souvent le jeu Fortnite… pendant un mois, une association a aussi utilisé ce jeu, non pas pour s’amuser mais pour aider des enfants en difficulté. Salut l’info ! revient sur cette expérience et explique comment des bénévoles ont procédé pour aider 350 enfants !

Pourquoi les adultes boivent de l’alcool ?

Les enfants l’ont peut-être déjà remarqué : quand c’est la fête, de la musique ou autre, les adultes se servent parfois un petit verre… d’alcool. Dans notre rubrique « On se dit tout » cette semaine, Daryl raconte qu’il ne comprend pas pourquoi les adultes en boivent et font parfois des choses idiotes quand ils ont bu !

Sur le répondeur de l’émission au 01 47 79 40 00, les enfants peuvent continuer à laisser leurs blagues, leurs questions et bien sûr leur coup de cœur culturel: cette semaine, Elise nous emmène en Transylvanie, dans un hôtel un peu particulier peuplé de monstres… c’est l’histoire d’un film d’animation qui la fait beaucoup rire, Hôtel Transylvanie. Bonne écoute !