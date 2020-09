PODCAST. Rentrée, Liban et DJ Snake : c’est l’actu de la semaine pour les enfants !

Vive la rentrée des classes... et de Salut l'info ! pour une deuxième saison ! ((EL DON GUILLERMO/ ASTRAPI / BAYARD PRESSE))

Rangés la crème solaire, le maillot de bain… et finis les cours à la maison ! Cette semaine, près de 12 millions d’élèves ont fait leur rentrée des classes à l’école, au collège ou au lycée pour les plus grands. Avec de nouvelles règles à respecter, coronavirus oblige ! Mais comment bien reprendre le rythme de l’école, après plusieurs semaines de confinement et de vacances ? Sommeil, écran, petit-déjeuner… Marina de Salut l’info ! a préparé un quiz pour aider les enfants à s’y retrouver en ce début d’année un peu particulier.

La rentrée des classes est compliquée aussi à Beyrouth, au Liban, pour les enfants dont les écoles ont été détruites ou abîmées par une explosion, début août. C’est un sujet dont les enfants ont beaucoup entendu parler cet été : l’explosion a fait « beaucoup de dégâts », raconte Ethan, 10 ans, à qui l’information n’a pas échappé. Mais pourquoi il y a eu une explosion ? Est-ce que des habitants sont sans maison ? Dans l’émission de la semaine, Estelle explique aux enfants ce qu’il s’est passé et comment la capitale se reconstruit petit à petit.

Le stress des nouvelles règles à l’école

Une rentrée pas toujours facile, avec de nouvelles règles imposées par les risques de transmission du Covid19. C’est ce que raconte Ethan, 10 ans, au micro de l’émission, dans notre rubrique « On se dit tout ». Chaque semaine, grâce à la psychologue Nadège Larcher, l’émission donne des conseils et des astuces aux enfants pour bien vivre avec toutes leurs émotions.

Au programme aussi : des championnes de football qui crient victoire, des cheveux contre la marée noire et bien sûr de nouvelles blagues racontées par les enfants ! Et pour se détendre à l’heure de la rentrée, Ryana donne un super conseil de musique à nos jeunes auditeurs : les chansons joyeuses et motivantes de DJ Snake.

Un répondeur à l’écoute des enfants !

En cette rentrée, il fait aussi son grand retour : le répondeur de Salut l’info ! Au 01 47 79 40 00, les enfants peuvent nous laisser leurs questions sur l’actualité, leurs coups de cœur culture (film, chanson, livre, jeu…)... Ils peuvent aussi se confier sur un sujet qui les tracasse ou nous raconter leur quotidien (à l’école, à la maison,…). Notre répondeur attend aussi bien sûr leurs meilleures blagues, charades et autres devinettes marrantes. Bonne écoute et bonne rentrée à tous et à toutes !