PODCAST. Charles de Gaulle, des astronautes dans l’espace et un footballeur contre la pauvreté, c’est l’actu racontée aux enfants

Les 50 ans de la mort de Charles de Gaulle, des astronautes dans l’ISS et le footballeur Marcus Rashford qui se bat contre la pauvreté infantile : on en parle dans Salut l’info, le podcast d’Astrapi et franceinfo pour les 7-11 ans.