Stop aux violences sexuelles, la guerre au Proche-Orient et Antoine Griezmann

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux 7-11 ans, une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émission : pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues. Pour co-présenter l'épisode de la semaine, "Salut l'info !" tend le micro à Mélodie, 9 ans, qui adore la lecture.

Cette semaine, on revient sur la guerre au Proche-Orient, qui touche le Liban mais qui concerne aussi l’Iran, depuis quelques jours. L’émission fait également un focus sur la carrière d’un footballeur français retraité et adoré des enfants… Retour aussi sur une prouesse technique et scientifique, entre Bordeaux et Pékin.

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Le quart d'heure actu du 4 octobre 2024. (ZELDA ZONK / ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Pour vous lancer dans l'aventure de l'éducation aux médias en cycles 2 et 3, nous mettons à votre disposition, chaque semaine, un nouvel épisode du "Quart d'heure Actu". Cette séquence de trois brèves audio extraites du podcast "Salut l'info !" vous permet d'instaurer en classe un rituel d'information hebdomadaire court et ludique. Et pour encourager une écoute active des élèves, la séance s'accompagne d'un quiz à télécharger.

>> Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Bayard éducation

Pour les enseignants qui souhaitent approfondir l'éducation aux médias, l'équipe de Salut l'info ! vous propose d'inscrire votre classe à des webinaires gratuits et participatifs. Le premier webinaire de l'année aura lieu le 15 octobre en direct et en streaming depuis la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris. Le thème : faites découvrir à vos élèves les coulisses des médias ! Plus d'infos et inscriptions sur le site de Bayard éducation.

Sensibiliser les enfants sur les violences sexuelles

Dans le dossier de la semaine, le podcast parle aussi d’un sujet d’actualités, grave mais important : les violences sexuelles. C’est quoi ? Comment y faire face ? Avec l’aide d’un responsable de l’association "L’Enfant bleu" qui aide les enfants maltraités, Lara d’Astrapi sensibilise les enfants sur ce sujet, en s’appuyant sur les questions d’élèves de CM2.

Parce que parler, c’est important et nécessaire… Dans notre rubrique "On se dit tout", Capucine se confie sur sa relation avec sa sœur, parfois compliquée et pleine d’ambivalences. L’occasion de lui donner des conseils à ce sujet, avec l’aide de notre psychologue Nadège.

Envoyez vos blagues sur notre répondeur !

Dans cet épisode, on écoute un florilège de devinettes dans la boîte à blagues de la semaine, de quoi rire et réfléchir en même temps. Les enfants peuvent d’ailleurs nous laisser leurs blagues sur notre répondeur au 01 47 79 40 00.

Le "club Salut l’info !" ouvre chaque semaine ses portes à nos auditeurs et auditrices, pour qu’ils se racontent, parlent de leur quotidien et leurs goûts. Cette semaine, on écoute Mélodie, 9 ans, qui nous fait découvrir Lyon et sa passion de la lecture.

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

À la production, Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand

À la rédaction en chef, Pauline Pennanec'h et Marion Joseph

À la réalisation, Louise André

Au mixage, Clara Galivel