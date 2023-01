Influenceurs, carnaval et démocratie menacée au Brésil : l'actu à hauteur d'enfants

Estelle Faure et Pauline Pennanec’h

Salut l'info ! Estelle Faure et Pauline Pennanec’h Toutes les semaines

Des manifestants qui s'en prennent au pouvoir au Brésil, les coulisses des influenceurs et le retour du carnaval : c'est le programme éclectique du nouvel épisode du podcast "Salut l'info !".

Comme chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité à hauteur d'enfants (7-11 ans), une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi.

Dans ce nouvel épisode, la journaliste Estelle explique aux enfants les récents événements qui se sont produits à Brasilia, la capitale du Brésil : des manifestants ont envahi des lieux de pouvoir. Mais pourquoi ? Grâce aux questions de notre jeune auditrice Aliya, cet épisode explique tout !

L'actualité nous emmène aussi… au carnaval ! Dans une ville en France en particulier, où le carnaval est une vraie tradition : Dunkerque. Alors à vos cletches !

Les coulisses du monde des influenceurs

Direction ensuite le cinéma, toujours pour se divertir : les enfants découvrent le succès d'un film en 3D : Avatar. Plus de 10 millions de personnes ont vu le deuxième film de cette saga fantastique.

Eux aussi ont l'habitude des écrans : les influenceurs, sur YouTube ou les réseaux sociaux. Parfois, ce sont mêmes des enfants devant l'objectif. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces vidéos marrantes à succès ? Et à quel âge vaut-il mieux les regarder ? Grâce à Justine Atlan, présidente de l'association de protection e-enfance, notre journaliste Agathe décrypte le sujet aux enfants.

La flemme de ranger sa chambre

Dans notre rubrique "On se dit tout", les enfants prennent le micro pour raconter leur quotidien et ce qui les tracasse. Cette semaine, Marie nous parle d'un problème qui peut toucher beaucoup d'enfants... et d'adultes : la flemme de ranger sa chambre ! "Salut l'info !" lui donne des conseils pour mieux s'organiser, tout en s'amusant !

Les enfants prennent aussi la parole… pour raconter leurs meilleures devinettes : c'est la "boîte à blagues" de "Salut l'info !". Ils peuvent d'ailleurs chaque semaine laisser un message pour nous raconter leur devinette préférée sur notre répondeur au 01 47 79 40 00.

Comme cette émission est faite par et pour les enfants, notre jeune auditrice Aliya est l'invitée du "Club Salut l'info !", un endroit pour que les enfants s'expriment et nous racontent leurs coups de cœur du moment. Elle nous parle notamment d'un documentaire sur les loups et du travers des adultes qui ont souvent le nez sur leur téléphone… peut-être en train de regarder des vidéos d'influenceurs.

Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Geoffroy Baccialone au mixage