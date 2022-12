Inflation, aider l’Ukraine et froid de canard : l'actualité à portée des enfants

Estelle Faure et Pauline Pennanec’h

Salut l'info ! Estelle Faure et Pauline Pennanec’h Toutes les semaines

La hausse des prix, un milliard d’euros pour soutenir l'Ukraine et la vague de froid qui touche la France : c'est le programme du nouvel épisode de "Salut l'info !"

Chaque vendredi, l'équipe du podcast "Salut l'info !" décrypte l'actualité à hauteur d'enfant (7-11 ans), un podcast de la radio franceinfo et du magazine Astrapi.

L'actualité nous emmène cette semaine à parler de la guerre en Ukraine, qui dure depuis près de neuf mois. Une grande réunion internationale s'est tenue à Paris mercredi 13 décembre. Un milliard d'euros de dons ont été promis pour aider d'urgence le pays, victime de coupures de courant et d'eau à cause notamment des bombardements. La présentatrice Estelle explique ce sujet aux jeunes auditeurs de l'émission, avec l'aide de l'un d'entre eux, Quentin, 7 ans.

Au micro, l'émission parle aussi de la vague de froid et de neige qui touche la France métropolitaine. L'occasion de présenter une récente étude sur les raisons pour lesquelles on attrape… froid.

Dans cet épisode, on découvre aussi Lissandro, 13 ans, le jeune Français qui vient de remporter l'Eurovision avec sa chanson Oh Maman !.

C'est quoi l'inflation ?

L'actualité amène souvent son lot de mots compliqués pour les enfants, comme "inflation". Mais ça veut dire quoi ? Et pourquoi ça nous concerne tous ? Pour enquêter sur le sujet, Rémi et Agathe d'Astrapi sont allés faire leurs courses dans un supermarché.

Dans ce podcast, les enfants prennent aussi la parole dans notre rubrique "On se dit tout". Cette semaine, Jules nous demande des conseils pour apprivoiser sa peur des chiens.

Une chanson pour fêter les victoires

Pour se changer les idées, on écoute aussi trois blagues et énigmes qui font réfléchir ! On découvre aussi les goûts préférés de notre auditeur de la semaine, Quentin, invité du club "Salut l'info !"

Pour terminer l'émission en fanfare et en musique, on écoute la chanson Freed from desire de Gala : C'est sur cet air que l'équipe de France de football a pris l'habitude de célébrer ses victoires, comme ce mercredi après avoir gagné face au Maroc en demi-finale de Coupe du monde.

Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

François Richer à la réalisation

Thomas Coudreuse au mixage