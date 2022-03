Des élèves ukrainiens à l’école, le printemps revient et comment se faire des amis

Produit par franceinfo et le magazine Astrapi, chaque semaine, le podcast"Salut l’info !" propose un tour de l’actualité à ses jeunes auditeurs (7-11 ans).

Dans cet épisode, Estelle revient sur les Jeux Paralympiques de Pékin (Chine), qui viennent de se terminer. Les athlètes français sont revenus de la compétition avec 7 médailles d’or dans leurs valises.

Logement, école... Comment sont accueillis les Ukrainiens ?

L’actualité nous emmène aussi en Ukraine, où la guerre continue. Elle pousse des millions de personnes à fuir leur maison et trouver refuge dans les pays voisins et même jusqu’en France. Estelle raconte comment ils sont accueillis dans notre pays. L’occasion pour l’émission d’apprendre aux enfants quelques mots en ukrainien pour accueillir les nouveaux élèves ukrainiens qui viennent d’arriver.

La nature bourgeonne au printemps

Au programme aussi cette semaine : une actualité qui sent bon les fleurs… Ce dimanche 20 mars, c’est le retour du printemps. Marina de franceinfo explique aux enfants comment la nature renaît à cette période de l’année. L’émission donne aussi bien sûr la parole aux enfants ! D’abord pour se confier… comme Lou, qui demande des conseils pour se faire des amis alors qu’elle va changer de classe et passer en sixième. Et puis aussi pour rigoler, grâce aux blagues des enfants laissées sur le répondeur de l’émission, au 01 47 79 40 00. Et pour terminer en musique, Arthur nous fait découvrir la chanson Racine de Soprano. Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Marina Cabiten et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Frédérick Vignaud au mixage