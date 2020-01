Coronavirus, Brexit et famille zéro déchet, c'est l'actu de la semaine pour les enfants !

"Salut l'info !", épisode 19. (EL DON GUILLERMO / ASTRAPI)

Un drôle de mot s'invite dans les journaux ces derniers jours : le coronavirus. Ce virus apparu en Chine, s'est ensuite propagé dans d'autres pays. Plusieurs malades ont été détectés et pris en charge en France : un sixième cas a été annoncé jeudi 30 janvier.

Le coronavirus provoque des maladies respiratoires, et chez certaines personnes fragiles il peut être mortel. Faut-il s'en inquiéter ? Est-ce que les scientifiques travaillent sur le coronavirus pour les soigner ? "Salut l'info !" répond aux questions des enfants.

Goodbye Britain, adieu Kobe

Ce 31 janvier, c'est le Brexit. Le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Deux notions pas évidentes à comprendre quand on est à l'école primaire. Estelle raconte comment est née l'Europe et pourquoi les Britanniques ont décidé de la quitter.

Dans l'actu aussi cette semaine, la mort d'une immense star du basket, Kobe Bryant. Et la consécration pour une surdouée de la chanson aux Grammy Awards.

Chez une famille zéro déchet

En France, chaque famille produit environ 568 kilos de déchets par an. Comment faire pour moins jeter et moins polluer ? Mathis, 10 ans, et sa famille ont ouvert leur porte à "Salut l'info !" pour une visite guidée de leur maison 'zéro déchet'.

Dans "Salut l'info !" on se dit tout. Cette semaine, Andréa se confie au micro de Julien sur sa maladie : la dyspraxie. Hector, Mirabelle et Louis partagent leurs meilleures blagues. Et Salma nous donne son coup de coeur du moment : la série "Sisters" adaptée en BD et en dessin animé.