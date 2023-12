Jeux olympiques de Paris et élections européennes : l'année 2024 vue par le sociologue Jean Viard

Tous les regards seront tournés vers la France l'été prochain, avec le plus grand événement mondial : les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le sociologue Jean Viard s'arrête sur ce défi, ainsi que sur les prochaines élections européennes.

franceinfo : Pour les JO, on parle surtout sécurité, logement et transports, avec des polémiques en tout genre et très peu de sport. Qu'en pensez-vous ?

Jean Viard : Ce sont les deux faces de la société française. D'un côté, c'est le 100ᵉ anniversaire des Jeux de 1924, Paris a gagné et Paris fait ça dans la ville avec, effectivement, tous les problèmes que cela pose. De l'autre côté, au lieu de tous se retrousser les manches pour une belle réussite, on râle, on proteste : oui, cela va créer des bouchons et compliquer la vie des Parisiens, oui, je trouve que l'explosion des loyers dans les hôtels est inimaginable. Mais, mine de rien, ce qui va rester à la fin de l'année prochaine, c'est qu'il y aura eu les Jeux olympiques à Paris et que cela aura été grandiose. Et puis quand les Jeux se déroulent dans les pays totalitaires, les critiques sont interdites, nous avons donc la démonstration d'une vie démocratique ici. Quatre milliards de téléspectateurs auront le regard tourné vers Paris, c'est tout de même très positif.

Autre temps fort en 2024, les élections européennes. Ce sera un scrutin important pour les démocraties du continent ?

Oui, parce que l'Europe se sent concernée par la guerre en Ukraine. La majorité des Français soutient l'effort de guerre, le financement qu'on en fait, les impôts fournis, etc. De Gaulle disait que les nations se construisent par l'épée, on pourrait ajouter que l'Europe se renforce par l’épée. Déjà, la grande pandémie avait permis de réagir à une situation de crise inédite et de constituer un fonds commun financier. Là, l'Europe continue de se construire, de se renforcer dans un rapport complexe avec l'OTAN. Les élections de juin s'inscrivent donc dans la montée en puissance de l'Europe. On ne peut pas construire une unité uniquement par des règles administratives, à un moment il faut qu'il y ait une aventure. Eh bien là, l'Europe, c'est une aventure de gens qui essaient de se protéger contre un environnement qui risque d'être difficile de tous les côtés.

Pour la France, pourra-t-on tirer des conclusions en vue du scrutin présidentiel de 2027 ?

Disons que c'est un sondage grandeur nature. On sait que les élections européennes sont toujours plus favorables aux petits camps, ce sont davantage des élections idéologiques où on ne vote pas vraiment pour des personnes car on ne connaît pas les candidats, mais pour des listes avec des idées. Cela dope plutôt les partis d'opposition. On va sans doute acter le fait que l'extrême droite est devenue la première force politique dans ce pays. La question sera de voir comment les autres forces prendront cette situation en compte dans leur logiciel et cela renverra, de fait, aux enjeux de 2025 et 2026.