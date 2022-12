DIRECT VIDEO - Fin de vie : mourir peut-il être un droit ? Le débat du Talk franceinfo

Une convention citoyenne sera lancée le vendredi 9 décembre pour répondre à la question suivante « Le cadre d’accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ? » C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a, en septembre 2022, jugé légitime d'autoriser par la loi « l'aide active à mourir » si celle-ci est « soumise à des conditions strictes». En ce sens, s'ouvre ce vendredi 9 décembre une convention citoyenne pour envisager l'évolution du droit sur « le cadre d'accompagnement de fin de vie ». Alors que depuis près de 20 ans, la fin de vie est débattue en France, la question de faire évoluer la législation française se pose donc à nouveau.

Jean-Luc Roméro-Michel, président d’honneur de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, Stéphanie Thomas, journaliste et réalisatrice et Suzon Vanwuytswinkel sont dans Le Talk pour en discuter. Manon Mella reçoit également Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale à la faculté de médecine, président du conseil pour l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique à l’université Paris-Saclay.

Vers un droit à la mort ?

Orchestré par le Conseil économique, social et environnemental (CESE), la Convention citoyenne sur la fin de vie réunira un panel de 150 Français tirés au sort le 25 ocotbre 2022. Les discussions s'articuleront autour de la question suivante : "Le cadre de l’accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ?" déterminée par la Première ministre Elisabeth Borne.

Les délibérations, qui se tiendront un week-end sur deux pendant les mois de janvier et de février donneront lieu à une restitution en mars 2023. D'après les annonces faites par le gouvernement, les conclusions de la Convention seront prises en compte dans la réflexion d'une évolution de la loi Claeys-Leonetti.

