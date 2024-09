"Bambi" à l’affiche : pourquoi enseigner le respect des animaux dès le CP ?

Pourquoi enseigner l’éthique animale dès le CP, avec l'entrée de ce sujet dans les nouveaux programmes scolaires ? Au-delà du débat cinématographique sur la sortie annoncée de Bambi, le 16 octobre, le respect des animaux fait désormais partie des programmes scolaires de CP.

Amélia Matar revient sur cette nouvelle approche visant à sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à l'importance du respect du vivant.

Une nouvelle sensibilisation au vivant dans les écoles

Dans les nouveaux programmes scolaires, publiés le 13 juin dernier, cette sensibilisation est définie de manière large. L’objectif est de développer "le respect dû à l’environnement et au vivant, à partir de la compréhension des règles collectives". Autrement dit, il s'agit d'enseigner aux enfants pourquoi et comment respecter le vivant.



Ces connaissances manquent visiblement à certains enfants, puisqu'une étude de l’école d’ingénieurs VetAgro Sup révèle que près de 8 enfants sur 10 ne considèrent pas l’humain comme un animal. Cette étude révèle aussi que plus de 3 enfants sur 10 ne savent pas de quel animal proviennent les nuggets de poulet. Pour mieux comprendre l'importance de ce sujet, Amélia Matar a échangé avec Jessica Serra, docteure en éthologie, une discipline qui étudie le comportement animal.

Cette scientifique soutient pleinement cette nouvelle approche éducative. Car, selon Jessica Serra, il existe un profond décalage entre les avancées scientifiques sur le comportement animal, et la façon dont l’école aborde ce sujet. En effet, les animaux sont désormais reconnus comme des êtres intelligents, sensibles, et sociaux, et il est nécessaire que l’enseignement s’adapte à ces nouvelles connaissances, surtout dans un contexte de crise écologique croissante.

Respect du vivant et vivre-ensemble

L’éthique animale ne concerne pas seulement les animaux, mais s'inscrit également dans le cadre plus large du vivre-ensemble. Apprendre aux enfants à respecter les animaux peut les aider à développer leur capacité d’empathie et de respect de l’altérité, c’est-à-dire de ce qui est différent de soi. Jessica Serra explique que si un enfant apprend à considérer et à prendre soin des animaux, il sera aussi plus apte à respecter ses camarades, y compris ceux qui sont différents de lui.

À l'inverse, la violence envers les animaux de la part des enfants peut souvent être le signe d’une violence intrafamiliale. Ainsi, cet enseignement sur le respect des animaux rejoint directement les cours d'empathie, déjà intégrés dans les programmes scolaires.

Intégrer cette nouveauté dans les programmes

Bien que les programmes scolaires soient déjà chargés, il ne s'agit pas tant d'introduire un nouveau sujet que de changer de perspective sur un thème déjà présent. Jusqu’à présent, les animaux sont étudiés comme faisant partie d’un écosystème, mais rarement considérés comme des individus à part entière, avec des émotions et des comportements propres.

Marie-Laure Laprade, enseignante en élémentaire et présidente de l’association “Éducation éthique animale”, souligne l’intérêt croissant des enfants pour cette nouvelle manière d’aborder le vivant. Elle explique qu’elle utilise avec ses élèves des éthogrammes, qui sont des inventaires des comportements d’un animal, afin d’évaluer avec les enfants son bien-être dans une situation donnée.

Comment les parents et l'entourage peuvent-ils participer ?

Les parents et l'entourage des enfants jouent également un rôle important dans cette sensibilisation. Il existe de plus en plus de ressources, notamment des livres jeunesse et des podcasts. Le podcast Bestioles de Radio France, destiné aux enfants de 5 à 7 ans, est une excellente introduction au monde animal.

Autre idée intéressante : l’application Bird Melody, qui permet d'apprendre à reconnaître les chants d’oiseaux. Le jeu est souvent un levier efficace pour impliquer les enfants dans la découverte du vivant. Il peut être ensuite amusant de vérifier ses compétences en chant d'oiseaux, dans la nature ou un parc, sans téléphone pour en profiter pleinement.

Observer la nature, que ce soit dans les parcs ou les jardins, est aussi une manière simple et accessible de découvrir la diversité du vivant en famille. L'émerveillement serait d’ailleurs un élément clé du développement cognitif des enfants.