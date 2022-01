Au tribunal de grande instance, c'est la vie qui est à la barre

Le dimanche à 12h51 et 18h24

Profession reporter Eric Valmir Le dimanche à 12h51 et 18h24

Dans un tribunal de grande instance, on ne parle jamais de petits procès en opposition aux Assises. Ici, la vie, dans sa vérité pleine de nuances, se raconte tous les jours. Il n'y a pas d'autres endroits où le reporter se trouve à ce point au contact des réalités du terrain. Daniel Corsand, rédacteur en chef de France Bleu Béarn Bigorre, ne s'est jamais lassé de sa couverture des audiences au tribunal de Pau.

Croyez moi, j'ai menti de Daniel Corsand

Croyez moi, j'ai menti, c'est le titre du livre de Daniel Corsand publié aux éditions Gascogne, car Daniel a décidé de retranscrire les réparties entendues à la barre du tribunal de grande instance de Pau qui s'apparentent parfois à des brèves de prétoire. C'est en les distillant sur sa page Facebook que Daniel s'est rendu compte à quel point ces dialogues avaient un écho auprès des auditeurs et des internautes. Pas seulement en raison des conversations surréalistes qui animent les salles d'audience et qui peuvent prêter à sourire, mais aussi pour les tranches de vie qu'elles rapportent.



Comme le souligne Daniel Corsand, il n'y a pas de petits et de grands procès. Pour celles et ceux qui comparaissent, c'est toujours l'équivalent de l'affaire Dreyfus qui se joue dans leurs existences. La tension est toujours palpable. Les histoires ne peuvent pas se regarder de loin tant les enjeux sont bien plus importants qu'il n'y paraissent.

La vérité crue du quotidien

Daniel Corsand le dit dans ce Profession Reporter, dans une société régie par les communicants où tout le monde communique ou cherche à apparaître sous un angle favorable, les procès livrent la vérité crue du quotidien. Ici, il est difficile de tricher, on peut se tromper mais au final, à l'heure du verdict, une vérité s'établit dans ses nuances et dans ses complexités.

Et puis les sujets qui animent les salles d'audience sont de véritables débats de société, pertinents et qui accompagnent l'époque. Tout comme les prévenus de 2002 ne sont pas les prévenus de 2021 et racontent une part importante de notre présent, de l'évolution ou pas, des mentalités. C'est une radioscopie précise de ce que notre société vit dans ses avancées ou reculades.

Et évidemment tous les sujets liés à la justice, à sa définition, aux manques de moyens apparaissent aux grand jour. Et c'est en effet au contact d'un tribunal de grande instance que les vies se racontent le mieux.