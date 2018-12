Prenez soin de vous. Soyez attentif aux signes qui vous entourent

Un homme pensif (illustration). (FRÈDÈRIC CIROU / MAXPPP)

Soyez attentif aux signes qui vous entourent. Pas besoin de boule de cristal ou d’horoscopes pour savoir ce que vous réserve 2019. Les petits signaux d’alerte du quotidien peuvent vous indiquer le chemin à prendre. Rien de mystique là-dedans. On parle des messages qu’envoie notre corps : une douleur, une envie de ralentir. "Je suis fatigué, stop, j’ai besoin de vacances." Ou alors des impressions de "déjà vu", ou encore des rêves qui reviennent sans cesse, comme pour dire quelque chose. Ce peut être aussi un mot sur une affiche dans le métro, ou une phrase entendue au détour d'une conversation et qui fait sens tout d’un coup.

Une écoute attentive

Ces signes, tout le monde peut les capter dans son quotidien. À condition, non pas d'y croire, mais de se mettre en capacité de les recevoir, en mettant nos cinq sens en éveil, pour pouvoir les sentir, les visualiser, les toucher. C'est d'ailleurs le premier conseil d'Anne Tuffigo, une ancienne professeure de français devenue médium et auteur de Ces âmes qui guident nos pas, aux éditions Flammarion. "C’est un état assez difficile. Il faut être dans l’observation et l’écoute attentive, sans être focalisé. C’est le cas par exemple lorsque vous cuisinez ou que vous écoutez la radio. Vous êtes quasiment dans un état modifié de conscience. Vous écoutez le brouhaha qui vous entoure, vous êtes dans vos pensées… C’est le meilleur moment pour que les signes apparaissent. Mais au contraire, une écoute tendue et perpétuelle vous amène à la surinterprétation."

Il faut donc se faire confiance et laisser parler son intuition. "Ne regardez pas les pierres, plutôt le chemin qu'elles forment", dit Anne Tuffigo aux particuliers et aux chefs d'entreprise qu'elle conseille dans leur prise de décision. Elle remarque d'ailleurs que les signes se manifestent souvent dans des périodes de césure, ou de changement, comme pour indiquer le chemin à prendre et éviter de tomber dans un schéma de répétition : choisir toujours le même type de partenaire en couple, changer d'entreprise mais pour le même travail, etc. Alors regardez autour de vous, et qui sait, la solution va peut-être s’imposer comme une évidence.