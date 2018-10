Prenez soin de vous. Sortez des sentiers battus

Un homme et un enfant sur le sentier des Roches à Stosswihr (Haut-Rhin). (MAXPPP)

Sortez des sentiers battus ! Exit l'option maison de campagne ! Offrez-vous une escapade inédite. Pas besoin de partir loin. De dépenser beaucoup d'argent. Ou de passer des heures à tout organiser. Il suffit simplement d'oser. C'est le credo d'Amélie Deloffre, trentenaire parisienne, amoureuse du grand air, qui s'est donné pour mission de démocratiser l'aventure : "Il y a une envie mais le passage à l’action est compliqué. Il y a aussi des freins imaginaires. Je ne vais pas y arriver. Alors qu’il suffit de se lancer et d’essayer des choses très simples, en partant de chez soi ou pas très loin."

Choisir une gare, venir avec son vélo

Et si vous ne savez pas où aller, voici ce qu’elle préconise : "Sans rien organiser, le vendredi soir, on choisit une gare. Et le samedi matin on vient avec son vélo. On met son vélo dans le premier TER qui vient. On a le temps du train pour choisir son itinéraire. Et puis on découvre une région." Récemment Amélie Deloffre a ainsi découvert la Bourgogne avec des amis.

Sur son site Deux jours pour vivre, fondé il y a un an, elle propose plein de micro-aventures de ce genre, avec itinéraire, transports, niveau de difficulté, les bons plans pour dormir, pour manger, etc. Pas besoin selon elle d’être dans une grande condition physique. Elle assure que la plupart des destinations sont accessibles au plus grand nombre. Des variantes d’itinéraires sont sinon proposées. Rien d’onéreux non plus. Plutôt des bons plans gratuits, comme ces cabanes accessibles gratuitement un peu partout en France que l’on peut découvrir sur le site refuges.info.

Les bienfaits de l’aventure

Outre le sentiment d’évasion immédiat, l’aventure permet aussi de casser la routine de nos vies. "Ça densifie la vie, assure Amélie Deloffre. Ça nous fait vivre des choses beaucoup plus fortes, toutes en sensation. Des choses qu’on ne connaît pas. On se retrouve soi. On a un autre rapport au temps. Et en même temps, ça ralentit la vie. Ça nous amène dans un autre espace-temps. Là où aujourd’hui, on a l’habitude de faire mille chose à la fois, dans l’instantanéité. Là on est dans le présent. Et enfin, on se retrouve dans un autre espace de lieu. On est habitué à vivre en ville, avec beaucoup de gens. Et là, il n’y a personne. Et c’est génial !"

Ça fait presque 15 ans qu'Amélie Deloffre sillonne la France à pied ou à vélo. Elle est aussi partie à la découverte de la Patagonie, du Népal, du Kirghizistan, de la Laponie, ou encore du Canada jusqu'au Mexique. Et cette expérience lui sert aujourd'hui dans son parcours d’entrepreneuse : "J’y retrouve les mêmes ingrédients : me dépasser, me challenger, essayer de nouvelles choses, me découvrir, apprendre par moi-même. C’est quelque chose que je prône de faire par soi-même ! C’est bien de rêver, mais à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, et vivre. C’est exactement ce que je retrouve dans l’entreprenariat : sortir de ma zone de confort, essayer de nouvelles choses, partir à l’aventure sur un autre domaine."